Ana Matamoros ha aterrizado este jueves en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez de Madrid, tras unas idílicas y envidiables vacaciones paradisiacas junto a su pareja, David Salvador. La hija de Kiko Matamoros y el empresario tomaron un vuelo hasta Riviera Maya donde han estado disfrutando de unos días de desconexión. Tal y como ya explicó la influencer a través de sus redes sociales, ha seguido a rajatabla todas las medidas para poder llevar a cabo esta escapada que tanta ilusión le ha hecho realizar.

Nada más llegar, cargada con maletas y cansada por el largo viaje, la empresaria se ha parado a conversar unos minutos con los micrófonos de Gtres, que le han preguntado sobre la relación con su padre. Ana se ha negado a lanzar un mensaje públicamente a Kiko Matamoros, de quien está distanciada desde hace ya cerca de un año. “Soy muda respecto a este tema, ya lo sabéis”, ha asegurado muy amable la hija de Makoke. Las diferencias de la pareja del colaborador de ‘Sálvame’ y otros asuntos no revelados, han sido el origen del contacto inexistente entre padre e hija.

Por el momento, ha sido el televisivo quien ha dejado abierta la puerta a una posible reconciliación con su hija, para así poder solucionar todos sus problemas. Algo que por ahora no parece que vaya a suceder. Durante la charla que ha ofrecido la joven, también ha querido desmentir que le ofrecieron 80.000 euros por una entrevista en la que tenía que hablar de su progenitor. “Es totalmente falso, está fuera de contexto”, ha afirmado muy segura.

Pese a este episodio de su vida, Anita Matamoros no ha dudado en mostrar su felicidad y orgullo por la reciente paternidad de su hermano, Javier Tudela. “Es increíble. Me han estado mandado fotos y vídeos mientras yo estaba de vacaciones. Es una pasada”, ha explicado radiante. Es necesario recordar que el pasado 6 de enero, Marina Romero y el empresario anunciaron que se convertirían en padres de su primer hijo. Una noticia que ha provocado una gran alegría en la familia, ya que Makoke se convertirá en abuela y Ana en tía.

Dentro de unos días, la estudiante tomará un vuelo para volver a Milán, donde estudia el grado de Fashion business & Communication & New Media en el prestigioso Instituto Marangoni. Con motivo de la Covid-19, tuvo que volverse a España el pasado mes de marzo, ya que la pandemia azotó con fuerza el país y las restricciones sanitarias impedían los desplazamientos. Mientras ha estado recibiendo clases vía telemática, pero ahora va a poder volver para finalizar los estudios que empezó hace unos años. “Estoy muy contenta y emocionada. Tengo muchas ganas de volver a Milán”, ha revelado. Además, esta vez tendrá compañera de piso, así lo anunció en su cuenta de Instagram. A diferencia de otras ocasiones, Anita compartirá piso. Cuando ha sido preguntada sobre cómo va a llevar la relación con su chico, ha respondido muy sincera. “Nosotros empezamos en la distancia. No es nada nuevo para nosotros. Además, podré ir y venir como he estado haciendo todo este tiempo. Se lleva bien”, ha asegurado.

Sin embargo, su vuelta a casa no ha sido tan dura como esperaba, pues se ha podido reencontrar con su mascota. Un precioso buldog francés al que ha llamado Camilo. Durante estos días en los que ha estado fuera, la creadora de contenido ha tenido que dejar a su peludo en una especia de guardería donde ha estado muy bien atendido. Ha sido a través de un vídeo, donde la hermana de Laura Matamoros ha mostrado cómo ha sido ese encuentro tan esperado.