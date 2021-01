Anita Matamoros sorprendía recientemente al cambiar su nick de su perfil de Instagram y quitarse el apellido, dejando su nombre en un simple @anitamg. Un gesto que hizo saltar las alarmas ya que la influencer movía ficha solo unos días después de que su padre confesara en ‘Domingo Deluxe’, sus intenciones de dejarla sin patrimonio para así evitar que su madre, Makoke, y su hermano, Javier Tudela, se beneficiaran. La joven no se ha pronunciado al respecto, ha hecho este cambio cuyos motivos no quedan claros ni a sus seguidores ni a su progenitor, que no ha tardado en reaccionar a este gesto de la menor de sus cinco hijos, que ha sido calificado, por muchos, como una ‘bofetada’ al colaborador de ‘Sálvame’.

Kiko explicaba en su programa cuál era su postura y cómo le había sentado ver este cambio. Y lo primero que ha querido dejar claro es que «no estoy en ninguna guerra con mi hija, ni tengo ninguna intención de estarlo». Pero le duele, sobre todo porque la comunicación entre ellos es inexistente y por lo tanto, queda la duda de saber las razones que ha tenido para hacerlo. «No sé cuáles son las causas pero, si fueran de tipo comercial pues me parece muy bien. Y si fueran de otro tipo también me parecería bien».

«No es agradable, es una especie de renuncia pública por parte de tu hija, pero como deja la ‘M’, ahí tampoco sabes y tengo esa duda», reconocía ante sus compañeros. «En cualquier caso, si lo hace por la causa que sea, ¡qué le voy a hacer!, ella vive en la órbita de su madre», decía acusando a Makoke. Pero a pesar de todo, ha optado por relativizar lo ocurrido: «No le doy ninguna importancia. Me parece algo absolutamente que no tiene ninguna relevancia en el problema que tengo con mi hija. Que lleve o no mi apellido, que lo use o le dé la vuelta y se ponga primero el de la madre. Como si se quiere quitar Matamoros, que también podría», ha afirmado.

Tiende la mano

El problema entre padre e hija viene de lejos. Tras su separación de Makoke la relación entre ellos fue cordial hasta que comenzaron los problemas por unos supuestos desplantes de Anita a Marta López, la actual pareja del tertuliano, que terminó sacando la cara por su pareja y calificando a su hija de ser una niña caprichosa. A partir de ahí, dejaron de hablarse y las acusaciones entre Kiko y su exmujer fueron in crescendo, llegando a sobrepasar el único límite que les había pedido Anita, que era que no se la nombrara en televisión y mucho menos, cuando fuera por problemas entre ellos.

Pero Matamoros, que ya pasó por algo similar con sus otros cuatro hijos, deja la puerta abierta a su pequeña, aunque se muestra implacable. «No voy a dar mi brazo a torcer por un tema de educación, de dignidad. Depende de ella sentarnos, intentar entendernos, pedir perdón y reconstruir la casa», decía. «Pero si no está en ella no voy a arrastrarme, ni que se arrastre a nadie conmigo. Lo tiene muy fácil, si quiere que me pida perdón, y si no, no pasa nada». La pelota está en el tejado de Anita Matamoros, que sigue volcada en su trabajo en redes sociales donde, al igual que su hermana Laura, es una it girl con toda una legión de seguidores.