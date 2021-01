Si la guerra en el clan Pantoja parecía ser la única trifulca familiar que iba a copar titulares, ahora Kiko Matamoros ya tiene una nueva brecha abierta con su hija pequeña. Después de años sin hablarse con sus hijos mayores y de incluso protagonizar polémicos cara a cara con ellos, especialmente con Diego, ahora le ha tocado el turno a Anita. La menor de los Matamoros ha dado un paso al frente y ha decidido desvincularse del todo de su progenitor quitándose el apellido tanto en su nick de sus redes sociales, como en su biografía, donde ahora se hace llamar @anitamg. Un gesto que ha llamado la atención, especialmente porque tiene lugar solo unas semanas después de que su padre amenazara con desheredarla para que así su madre, Makoke, y su hermano, Javier Tudela, no tenga acceso a nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@anitamg)

Lo cierto es que ella no es la primera en tener este gesto. Su hermana Laura renunció a televisión y al apellido en sus redes para volcarse en su trabajo en redes sociales y dejar en un segundo plano todo lo que tiene que ver con los problemas familiares. Ella llegó así al mundo de la televisión, protagonizando varios desencuentros con su padre y con Javi Tudela en ‘GH VIP’ y, tras salir, prefirió no ser conocida como ‘la hija de’ y hacerse un nombre propio en un sector donde tiene tirón.

Anita ha seguido los pasos de su hermana. Aunque ella sí dejó claro desde el primer momento que no quería saber nada de los problemas de su padre con sus hermanos, y ni mucho menos de los enfrentamientos entre Kiko y Makoke una vez decidieron separarse. De hecho, y como ellos mismos han confesado en más de una ocasión, su hija les había pedido exprofeso que no hablaran de ella en los platós de televisión. Algo que en un primer momento cumplieron a rajatabla hasta que dieron a conocer que su ruptura matrimonial había desencadenado en una separación entre el colaborador de ‘Sàlvame’ y Anita.

Solo quiere centrarse en su carrera de influencer donde le va de maravilla y siempre se ha mantenido al margen de las trifulcas familiares. Ni siquiera ha contestado a sus seguidores cuando se le ha preguntado al respecto. Lo suyo es la moda, las redes sociales y quiere hacerse un nombre por sí misma. Lo curioso de este movimiento de Anita es que coincide con el peor momento de la relación con su padre. No se hablan, no tienen ningún tipo de contacto, y por si fuera poco en la última intervención de Kiko en ‘Sábado Deluxe’ este afirmó, con pena, que daba esta relación por perdida.

Su hija respondía en un video que ha sido muy comentado. En él volvía a reafirmarse en su manera de pensar y de actuar. «No me interesa ese follower que me sigue por morbo o cotilleo porque no lo va a encontrar aquí, no es mi estilo (…) Al final eres tú quien decide la importancia que le das a esa situación». Y así continúa. A lo largo de estos días ha seguido publicando diferentes posts luciendo sus últimas adquisiciones en rebajas, haciendo tik toks, compartiendo sus hábitos de vida saludables y presumiendo de Camilo, su nueva mascota.

Y aunque Anita Matamoros dijo en su momento que no iba a posicionarse ni del lado de su padre ni del de su madre, lo cierto es que los hechos hablan por sí solos. Está feliz con la próxima paternidad de su hermano Javier, su madre le comenta cada uno de sus posts y con la única hermana que mantiene contacto, y presume de ello, es con Laura. ¿Cómo responderá Kiko Matamoros al contraataque de su hija pequeña?.