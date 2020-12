Anita Matamoros se adentra en el mundo empresarial. La influencer que lleva meses preparando su proyecto ya ha anunciado a través de sus redes sociales que por fin ha visto la luz. Emocionada y agradecida, la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha dado las gracias por la acogida de su nuevo negocio, pero ¿en qué consiste Anita’s Box? Se trata de un asesoramiento del estilo personal shopper, pero vía online. Para poder tener acceso a este servicio hay que acceder a una de las cajas que hay en la página web. Por un lado, hay la Glow Box que tiene un precio de 109,90 euros y por otro, la Glam Box, por 59.90 euros.

Para completar la inscripción al proyecto de Anita Matamoros antes hay que responder a unas preguntas de moda para que así se pueda personalizar el servicio a cada persona. Realizado este paso viene el plato fuerte porque será la mismísima influencer quien haga una videollamada para conocer a su cliente y poder asesorarle y tener un trato más cercano. No solo trata de una recomendación estilística sino que, Matamoros enviará prendas y complementos a sus clientes como regalo, pero lo importante es que mandará dos ‘total look’ ajustados al presupuesto inicial.

«Es un proyecto muy especial porque es el primero», ha asegurado en el vídeo que ha compartido en su canal de Youtube. Además, ha querido explicar que tenía otro proyecto en mente en el que iba a lanzar su primera colección ropa, pero que por la situación actual no ha podido llevarse a cabo. En cuanto a ‘Anita’s Box surge en el mes de agosto cuando estaba de vacaciones su pareja. De repente, la influencer lo vio claro y empezó a trabajar para poder llevar a cabo la idea. También ha asegurado que está muy nerviosa con el lanzamiento porque es todo nuevo para ella.

El motivo de haber lanzado Anita’s Boxes en diciembre ha sido porque ahora tiene más tiempo al haber terminado las clases online de la Universidad, ya que con motivo del coronavirus, las presenciales han sido suspendidas por el momento. La hija de Makoke ha explicado que va a dedicar todo su cariño y muchas horas para poder satisfacer las necesidades de cada cliente, pues para ella es un proyecto profesional, ya que es algo que ha estado estudiado estos años en Milán.

La joven estudia en el Instituto Marangoni, un prestigioso centro que tiene varias sedes repartidas en Europa, sin embargo, Ana decidió estudiar en Milán donde estos dos últimos años ha estado viviendo sola en un apartamento que ha tenido que dejar por el confinamiento causado por el coronavirus.

Desde el mes de marzo se encuentra en Madrid, independizada junto a su pareja, el empresario y CEO de la cadena Tasty Poke, David Salvador con quien mantiene una relación sentimental desde hace más de un año y con el que ha compartido un sinfín de momentos y viajes que no ha dudado en compartir a través de su cuenta de Instagram. Prueba de que su relación va viento en popa, desde hace unas semanas son uno más en la familia porque la pareja ha comprado un perrito llamado Camilo. Un adorable buldog francés que tiene totalmente enamorada a Anita Matamoros. De hecho, hace unos días se tuvieron que separar, ya que la influencer tuvo que marcharse de viaje y lo dejo en una especie de guardería. Durante el periodo separados, la joven ha asegurado que no lo ha pasado bien, ya que está muy unida a su nueva mascota.