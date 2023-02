A sus 86 años, Manuel Benítez ha vivido uno de los mejores días de su trayectoria profesional. Después de celebrar el aniversario por su nombramiento como V Califa del toreo, El Cordobés ha sido condecorado con la Medalla Proyección de Andalucía en una gala celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla a la que no ha dudado en asistir su hijo Manuel, que ya disfruta de la reconciliación más esperada de todos los tiempos.

De nuevo juntos, padre e hijo han vuelto a hacer gala de su complicidad. «Es un día muy importante. Estaba esperando un poco y ya llegó. Todo llega en la vida», ha confesado Benítez, que ha acudido acompañado de su mujer, María de los Ángeles Quesada, adelantando que también había invitado a su hijo. Poco tiempo después, Manuel Díaz ha sorprendido apareciendo junto a su mujer, Virginia Troconis, y su hija pequeña, Triana, que ha acaparado toda la atención.

Los tres han posado de lo más felices ante las cámaras, momento en el que El Cordobés hijo no ha podido ocultar su felicidad ante este momento tan especial que está viviendo, recuperando el tiempo perdido junto a su padre. «Triana no se lo quería perder, no había quien la dejara atrás. Estamos muy felices. Hay momentos en la vida en los que dejas de restar y empiezas a sumar, y en ese momento estoy yo. Sumando momentos y días», ha confesado a las cámaras de Gtres. Y es que, además de ser el segundo encuentro público entre padre e hijo, también ha sido la primera vez que nieta y abuelo han dejado ver su complicidad.

Un acto que tampoco se ha querido perder Julio Benítez, otro de los hijos del torero, que ha resaltado el papel fundamental que tuvo en este acercamiento que ya ha dado la vuelta al mundo. «Estoy súper contento. Al final yo fui el primero que tuve el acercamiento con él, y mi padre y todo el mundo estamos muy contentos que al final es lo importante», ha sentenciado. Pues, es una realidad que esta reconciliación no habría sido posible sin el apoyo de la familia, que ha estado al lado de los dos toreros en la peor etapa de sus vidas.

El relato de su emotiva historia

Fue hace apenas unos días cuando Manuel Benítez ofreció una rueda de prensa para contar públicamente cómo fue todo el proceso de reconciliación: «El contacto fue al principio telefónico, hasta que llega el día en que decidimos vernos. Y a mí se me permite que sea como yo quería que fuera, con las personas que quería». Un discurso en el que también hizo mención a la figura de su padre con la que habían crecido sus hijos, pues él siempre ha querido hablar bien del torero con la intención de que algún día le conocieran como su abuelo. Y ese día ya ha llegado: «Fue un proceso y decidimos que los conociera (…) Mis hijos iban muy nerviosos al encuentro y también emocionados». Ahora, Triana y Manuel Benítez han demostrado que se quieren por encima de todo.