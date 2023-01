Marta Sánchez le canta a su pareja en la cara opuesta a Shakira

La última canción de Shakira en colaboración con Bizarrap se ha convertido en uno de los temas más polémicos del momento. Una canción en la que la colombiana dedica palabras contundentes no solo hacia su ex pareja, Gerard Piqué, sino también, a la nueva novia del deportista, Clara Chía, a través de originales juegos de palabras que no han dejado a nadie indiferente. El propio Piqué se ha tomado con humor el tema, mientras que los seguidores de la artista se han volcado con ella, que siempre ha dejado claro que plasma sus sentimientos y vivencias a través de su música, sean los que sean.

Sin embargo, Shakira no es la única que encuentra la inspiración para su trabajo artístico en su propia vida. Marta Sánchez acaba de sacar al mercado su nuevo tema Contigo, y ha asegurado que se lo dedica a su pareja, Federico León, con el que mantiene una sólida relación desde hace varios años. A pesar de que está encantada con él, Marta ha reconocido que no tiene intención de casarse, eso sí, no descarta celebrar algún día una fiesta con amigos para festejar sus años de relación.

La artista se ha sincerado con las cámaras de la Agencia Gtres, a las que ha desvelado en exclusiva algunos detalles del bonito anillo que Federico diseñó para ella y le regaló, pero también ha hablado de su nuevo proyecto y cómo el amor ha sido su fuente de inspiración: «Esta es una canción de amor, puedo decirlo y disfrutarlo, también a mi pareja. Una canción que le quería dedicar a él y exclusivamente a él por esos cuatro años maravillosos que llevamos. Y bueno, ha gustado mucho, no solo a él, sino a todo el público. Y tengo la suerte de poder decir que he estado en el número tres durante casi cuatro días. Con la que está cayendo, con estas canciones que están top de Shakira y de Mayday. Así que para mí es todo un éxito. Además, estoy feliz», ha dicho la cantante.

Marta reconoce que está encantada con el momento que está viviendo, en todos los ámbitos: «Estoy disfrutando de un momento pletórico en mi relación personal. Ya me tocaba. También he buscado que lo fuese, sabiendo lo que quiero y sacrificando también una parte, porque creo que se tiene que estar un poco dispuesta para que una pareja funcione. No hay que ser tampoco egoísta, sino darse para que funcione y en este momento, como digo en la letra, tengo mucha felicidad junto a esta persona que es Federico León y ha tenido la suerte de que le hagan una canción. A mí me encantaría que alguien hiciera una canción dedicada a mí, que nadie me lo ha hecho, es broma. Yo estoy feliz de que sea un regalo de Navidad que le ha gustado», ha revelado la artista, que confiesa que a su pareja no le pilló por sorpresa, porque fue consciente de todo el proceso.

Sobre la reciente polémica que rodea al último tema de Shakira, Marta Sánchez asegura que es habitual que los artistas recurran a la música para plasmar sentimientos o situaciones determinadas, pero esto no significa que sean autobiográficas: «Es curioso que en España sucede un fenómeno muy, muy peculiar que cuando alguien hace algo que resulta sorprendente o que sea inesperado, siempre le hacemos como un estudio, una radiografía, a las personas que se dedican a eso, ya sea arte de cine, de música o de cualquier otro, para analizar el porqué de las cosas. Yo creo que todos los artistas, los que componemos, siempre hemos hecho eso. Siempre hemos utilizado la música como medio para para sacar o para mandar un mensaje de nuestros sentimientos hacia alguien. O sea, esto no es novedad, siempre ha estado ahí. Yo siempre he compuesto mis canciones y, por ejemplo, Soy yo la que sigue aquí, pues esa canción era otro desamor, quizás no tan explícito en algunas cosas, pero siempre hemos dedicado canciones. Aunque en el caso de Soy yo, no se la dedicaba a ningún ex. Surgió esa la letra así, que no siempre son autobiográficas nuestras letras, que ese es un gran error que se comete en España, que cuando escribes y cantas una canción sea tuya o que te la hayan dado de otro compositor, no siempre representa el momento vital que estás en ese instante de tu vida», ha dicho.