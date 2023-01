La ruptura entre Shakira y Piqué está siendo más mediática de lo que ellos jamás se podrían imaginar. Aunque en un principio solo se hizo latente su mal rollo, tras salir a la luz el nombre de Clara Chía y después de que la colombiana sacase un tema con dardos directos hacia el catalán, queda más que claro que la guerra fría ha comenzado y no tiene previsto parar en un futuro cercano.

Sin embargo, ellos dos no han sido los únicos damnificados por la separación, pues la bomba amorosa también ha salpicado a parte de su familia y, como no podía ser de otra manera, a los dos hijos que tienen en común. Y, ha sido precisamente este punto el que más ha dolido a Montserrat Bernabeu, madre de Gerard, abuela de Sasha y Milan y, sobre todo, la «suegra» que Shakira ha nombrado en su canción que ya ha dado la vuelta al mundo convertida en éxito.

Según ha contado su círculo más cercano para Lecturas, la madre del ex futbolista está atravesando un momento de lo más complicado. Aunque desde el principio siempre luchó por una reconciliación entre su hijo y la colombiana, ahora parece haber pasado página y lo único que le importa es el bienestar de los pequeños de la familia, que ya no se dirigen a ella como su abuela. Al parecer, según ha publicado el magazine, la cantante habría pedido a sus hijos que ya no llamasen ‘avi’ (abuelo) y ‘ona’ (de yayona) a Montse y Joan porque eso «la pone muy triste».

Y es que, Bernabeu siempre ha tenido una excelente relación con sus nietos, con los que comparte jardín al vivir en la casa de al lado. «Cuando Gerard viajaba por el fútbol y Shakira con sus giras, los niños, a pesar de tener nanis, acababan siempre cenando y haciendo los deberes en casa de los abuelos», ha confirmado la fuente para la revista. Además, han asegurado que fue la suegra de Shakira quien aconsejó a su hijo para que firmase el acuerdo de la custodia de los pequeños para que pudiesen comenzar una nueva vida junto a su madre en Miami: «Cada día que pasa aquí es una tortura para Shakira y es mejor que los niños tengan un horizonte vital despejado». Pero no todo queda ahí pues, Montse también aconsejó al catalán que cesase con sus provocaciones tras salir con un Casio y aparecer con un Twingo: «No la calientes más. Hay que cortar esto».

Ya es una realidad que entre la intérprete de Te felicito y su suegra no queda ni rastro de la buena sintonía que un día tuvieron. Según ha contado el entorno más cercano de la doctora, ella hizo todo lo posible para que arreglasen sus diferencias pero, al ser definitiva su ruptura, pronto comenzaron los encontronazos. Y, sobre todo, cuando el pasado mes de mayo la de Barranquilla compartió un emotivo mensaje hacia Piqué cuando ya era una realidad su separación: «Eres un ser humano excepcional y un ejemplo de sinceridad para tus hijos». Unas palabras que no sentaron nada bien a la madre del catalán, que ya era conocedora de la decisión de la pareja aunque no la hubiesen hecho pública. Desde entonces, nada volvió a ser igual.