La lucha entre Shakira y Piqué no da tregua. Después de que la colombiana rompiera su silencio para crear el que podría decirse que ha sido su mayor éxito musical hasta la fecha, fue el ex futbolista quien la contestó a través de su canal de Twitch. Tirando de humor, el catalán anunció un acuerdo con Casio, reloj que su ex mujer compara con Clara Chía.

Aunque parecía haber sido una oportunidad ideal para facturar, Piqué no tardó en ser desenmascarado por sus seguidores. Tal y como confirman las imágenes, el ex jugador del F.C. Barcelona lucía otro reloj, aparentemente de alta gama, antes de responder a su ex mujer. Pero no todo queda ahí, pues la cuenta @CasioTeam compartió un comunicado presuntamente oficial, informando de que Gerard no había llegado a ningún acuerdo con la marca: «Piqué, gracias por el marketing gratuito, pero elegimos ser neutrales». Sin embargo, la cuenta @CASIOedu de División Educativa de la firma, que cuenta con el tic azul en sus redes sociales, ha querido dejar claro que todas las cuentas que están circulando en la web son completamente falsas, lo que indicaría que el comunicado que desmiente la colaboración con el deportista también lo sería.

Están apareciendo muchas cuentas en Twitter, Instagram y Tiktok pretendiendo ser un medio oficial de CASIO.

Recordamos la importancia de verificar las fuentes de información.

Están apareciendo muchas cuentas en Twitter, Instagram y Tiktok pretendiendo ser un medio oficial de CASIO.

Recordamos la importancia de verificar las fuentes de información.

Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial.

Pero el ex futbolista no ha sido la única oportunidad que ha aprovechado. En su canción, Shakira también hace una comparativa entre un Ferrari y un Twingo, dejando entrever que ella sería la gama alta y que su ex marido la habría cambiado por un coche simple. Dos días después, el catalán aparecía en la King League montado en un Twingo, en concreto el modelo e-Tech de color blanco. Un modelo que está disponible en el mercado por un precio que oscila los 24 mil euros y que le califica como uno de los coches eléctricos más baratos del momento. Pero, de nuevo, Piqué ha vuelto a dar palos de ciego, puesto que únicamente se está burlando de la canción de Shakira y, cuando las cámaras ya han filmado su reloj Casio y su coche Twingo, el deportista ha regresado a su habitual coche y a su reloj de alta gama. A su vida, sin Shakira.

Mientras tanto, la colombiana sigue cosechando éxitos con un tema que ya suena en el mundo entero. El tema ya supera las 132 millones de visualizaciones en Youtube, por lo que Shakira, según Digital Music News, habría cobrado 0,0005 euros por reproducción, lo que se traduce en una ganancia actual de más de 72 mil euros en tan solo tres días. En cuanto a Spotify, la colombiana estaría cobrando 0,0029 euros por reproducción y, contando con que en la plataforma acumulase ya más de 71 millones de reproducciones, estaría facturando 206 mil euros. «En estos cuatros días, Shakira lleva más de 2,500.000$ (2.311.185 euros) con la sesión #53», han apuntado desde El Programa de Ana Rosa. «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Un desamor al que la colombiana ha sabido sacarle el mejor rendimiento.