Gerard Piqué redobla su apuesta y llega a la Kings League en Twingo

Gerard Piqué (35) lo ha vuelto a hacer. Si este viernes anunciaba que la marca de relojes Casio había llegado a un acuerdo de patrocinio con la liga de fútbol de streamers impulsada por el catalán, Kings League, tomándose con humor la comparativa que hace Shakira (45) en la #53 de Shakira y Bizarrap, con la actual pareja del ex jugador del FC Barcelona, Clara Chía (23), -«Tenemos relojes, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio, es un reloj para toda la vida», señalaba-, hoy, lejos de apaciguar la polémica, el deportista ha acudido a la jornada de la Kings League en un Twingo tras llegar a un acuerdo personal de patrocinio con Renault.

Ha sido la propia cuenta de la competición en Twitter la que ha compartido el vídeo de la llegada del ex futbolista a las inmediaciones del complejo deportivo de la ZAL, llamado por Ibai Llanos (27), propietario del Porcinos FC de la Kings League, y Gerard Piqué, como el Cupra Arena, que acoge todos los partidos de la liga de fútbol. «El presi Gerard Piqué acaba de llegar».

Sin duda otra respuesta a la madre de sus hijos, que en la canción se compara también a sí misma con un Ferrari, mientras que a Clara con el Renault de principios de la década de los 90. «A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que notifiquen, así que trague, trague, mastique…Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó…Yo valgo dos por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio», reza la canción.

Esta reacción de Piqué llega tan sólo unas horas después de se haya pronunciado, a su manera, acerca de la polémica canción, su padre, Joan Piqué (63). Tal y como mostró la periodista Laura Fa en el programa Planta Baixa de TV3, el progenitor ha cambiado su foto de WhatsApp por una del actor Kevin Costner (67) interpretando una escena de la película Bailando con lobos que ha acompañado de la frase «Bailando con lobas», en una clara referencia a la letra del nuevo tema musical de la colombiana, que dice: «Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú». No se han pronunciado de momento, por su parte, Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué, ni su actual compañera de vida.

Shakira, ajena a las críticas

Ajena a las criticas vertidas sobre ella por la polémica canción, Shakira ha vuelto a sus perfiles sociales para dar las gracias por el éxito que está cosechando su single, que ya se ha posicionado en el número uno global de Spotify y superado los 100 millones de reproducciones en Youtube. «Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno a mis 45 años y en español», ha expresado a través de un post en Instagram.

«Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, que alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración», continúa.