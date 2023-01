El acuerdo de Gerard Piqué con Casio que fulmina a Shakira: «Son relojes para toda la vida»

No cabe duda de que la nueva canción de Shakira ha marcado un antes y un después en el panorama musical nacional. A través de su trabajo, la colombiana no ha tenido reparo en lanzar toda una declaración de intenciones a su ex, Gerard Piqué, y a su actual pareja, Clara Chía, razón por la que todas las miradas se han posado sobre el que fuera jugador del FC Barcelona y en cómo se ha tomado el último movimiento de la intérprete de Waka Waka, el cual no ha estado exento de polémica.

Lejos de querer dedicar unas palabras a través de alguna de sus redes sociales a la que fuera su compañera de vida, el empresario optó por centrarse en sus proyectos profesionales, entre los que está la Kings League con la participación de grandes rostros conocidos a nivel internacional como Ibai Llanos, Iker Casillas o Kun Agüero, entre muchos otros: «Mañana a las 21 horas, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa», escribía en Twitter, lanzando en cierto modo un dardo a su ex con el que deja entrever que está viviendo una buena etapa en su trayectoria.

De esta manera, mucha era la expectación que giraba en torno a este viernes, 13 de enero, cuando por fin el catalán haría uso de su cuenta de Twitch para hablar sobre algunos temas que giraran en torno a la competición mencionada, teniendo además la posibilidad de responder a Shakira frente a todos sus seguidores. Gerard tenía dos opciones, o permanecer en silencio y dejar que poco a poco las aguas volvieran a su cauce; o tomarse «la justicia por su mano» y dar a la cantante de su propia medicina, y en torno a las 21:00 horas ha despejado las dudas.

Pese a que en un primer momento Piqué no ha hecho referencia a la canción de su ex junto a Bizarrap, a medida que ha ido pasando el directo no ha querido dejar pasar la oportunidad de regalar a todos los allí presentes un reloj Casio exactamente igual al que él llevaba en su muñeca: «Tenemos relojes, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio, es un reloj para toda la vida», señalaba, tomándose con humor la comparativa de la colombiana, que hace referencia al cambio que ha llevado a cabo el ex futbolista en su vida amorosa comparándose con un Rolex, mientras que la actual pareja del protagonista en cuestión sería un Casio.

Aprovechando la broma que ha llevado a cabo Piqué, el también ex futbolista Kun Agüero no ha tenido reparo en hacer referencia a la nueva canción de Shakira, mientras que Ibai Llanos ha preguntado a sus compañeros si realmente creen que va por Piqué. Una cuestión a la que todos ellos han contestado entre risas y demostrando tomarse la revancha de la de Barranquilla con el máximo humor posible, haciendo alusión además varias veces a Clara Chía al decir claramente, como la letra del polémico tema que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos.