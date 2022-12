Iker Casillas y las veces que ha terminado convertido en meme

No es la primera ni seguro la última vez que Iker Casillas acaba convertido en objeto de burlas en las redes sociales. Gracias a su participación en el Mundial de Qatar, que venció heroicamente Argentina, donde ha ejercido como comentarista de partidos para TVE, ha elevado su exposición mediática, más todavía si cabe. No hay que olvidar que ha sido un año difícil para él y probablemente en el que más haters haya acumulado. Sin embargo, ahora ha sumado un nuevo motivo por el que se ha convertido en protagonista en el universo 2.0: sus estilismos.

¿Por qué lleva Casillas los puños de la camisa así? ¿Venía de comer gambas? pic.twitter.com/lGAIOIyvzT — María (@enafalliv) December 18, 2022

Casillas fue el entregado de ofrecer la copa del mundo al estadio Lusail de Qatar durante la ceremonia de clausura del Mundial. Un momento glorioso para él y que vuelve a recordar que es una de las grandes figuras de la historia del fútbol. No obstante, en lo que repararon varios perfiles de Twitter fue en el look que escogió para bajar al césped. Mejor dicho, en las mangas remangadas de su traje, que rompían la estética y armonía del mismo.

«¿Por qué lleva Casillas los puños de la camisa así? ¿Venía de comer gambas?», se preguntaba una usuaria. «¿Y por qué la chaqueta y el pantalón no casan? ¡Menudo cuadro!!, escribía la misma chica. ¿Pero a esta gente no la visten? ¿Nadie cuida esos detalles? ¿Nadie que le diga «tío, ponte bien la ropa»?, finalizaba.

No es la primera vez que Iker acaba convertido en meme por la elección de sus estilismos. En alguna ocasión que se ha atrevido a subir algún TBT ha sido objeto de burla incluso por amigos que no podían comprender el poco gusto estilístico que tenía cuando era más joven. Incluso él se autoparodiaba: «Qué alguien me explique en qué narices estaba pensando para ir así vestido».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Lejos de permanecer ajeno a la polémica con sus outfits, el ex marido de Sara Carbonero ha entrado al trapo en alguna ocasión. Sucedió hace algunos días cuando la colaboradora del programa Socialité valoró sus estilismos, asegurando que «no tiene ni idea de moda». Un comentario que suscitó la reacción del que fuera portero de la Selección Española: «Espero que te entretengas con este… yo le llamo ‘Domingo Piedra’. Homenaje a una gran persona de mi pueblo«, reaccionaba Casillas junto a una foto en la que aparece vistiendo un forro polar verde y una gorra amarilla.

Espero que te entretengas con este… yo le llamo “Domingo Piedra”. Homenaje a una gran persona de mi pueblo. Buen fin de semana! https://t.co/8qsptuAtS0 pic.twitter.com/fDogc0XPbk — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 30, 2022

Al margen de su vestuario, Casillas ha tenido que soportar muchas mofas virtuales durante su etapa como futbolista, sobre todo cuando cometió algún error grosero que le costaban goles a su equipo. Sabe que va en el pack por ser un rostro público que genera amor y odio a partes iguales.