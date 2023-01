Pese a los rumores de crisis entre ambos que surgieron hace algunas semanas, la relación de Clara Chía (23) y Gerard Piqué (35) va viento en popa. No hay más que ver, si no, las imágenes que este miércoles pública en su interior una conocida revista, donde la catalana se muestra en perfecta sintonía con sus suegros, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, que han estado disfrutando de la casa que el ex futbolista tiene en Cerdaña, en el Pirineo catalán. Un chalet de tres plantas que el deportista compró en 2016. «Desde que el futbolista y Shakira llegaran a un acuerdo, las aguas parecen haberse calmado», asegura el medio.

En las imágenes, Clara Chía se muestra especialmente cariñosa con su suegra. Tanto, que incluso pasea cogidas del brazo y muy sonrientes.

Esta es la primera vez que vemos a Clara en compañía de los padres de Piqué. No sin embargo, que visita el refugio de su pareja. El pasado mes de octubre, veían la luz otras instantáneas de la joven ex camarera, que actualmente trabaja en Kosmos, la empresa de Piqué, jugando al fútbol con los hijos de Gerard, Milán (11) y Sasha (9), durante una escapada que el futbolista aprovechó coincidiendo con el parón de selecciones, cuando aún no había anunciado su retirada del mundo del fútbol y también del Barça.

Sin duda unas fotografías que podrían no gustar demasiado a Shakira. La cantante colombiana tenía mucha afinidad con los padres de Piqué, sin embargo, el entorno del futbolista asegura, según Diez Minutos, que están muy dolidos con ella por el feroz acuerdo de divorcio que ambos firmaron el pasado mes de diciembre, y por el que Shakira se irá a vivir a Miami (Florida, EEUU) con los dos hijos de la pareja próximamente. Piqué podrá ir a visitarlos cuando quiera, y los gastos de esos desplazamientos correrán a cargo de los dos, según los términos del acuerdo que trascendieron ese día.

En un principio, la barranquillera iba a trasladarse definitivamente a la ciudad de Florida pasada la festividad de Reyes. Sin embargo, el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak (91), que sufrió en junio el hombre sufría una aparatosa caída en su casa por la que tuvo que ser operado de urgencia debido a unos coágulos de sangre localizados en su cerebro, ha hecho que la intérprete de Hips Don’t Lie o Waka Waka se esté planteando retrasar el traslado hasta el mes de junio, cuando los niños hayan terminado el curso escolar en Barcelona.

Primeras Navidades juntos

Estas están siendo las primeras Navidades de Gerard Piqué y Clara Chía como pareja, desde que se hiciera pública su relación en verano del año pasado, en medio del ciclón mediático por los rumores que apuntaron a una infidelidad por parte de Piqué a Shakira con la joven.

La pareja ha pasado la primera parte de las Navidades juntos. Concretamente hasta Fin de Año, cuando cada uno ha tomado su camino. Cumpliendo con lo acordado, el deportista tiene a los menores desde el pasado día 30 de diciembre, cuando regresaron de Dubái tras unos días con la artista para «encontrar la serenidad», según dijo la misma en un post de Instagram, y hasta el próximo 8 de enero.