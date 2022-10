Podría decirse que la vida de Shakira es lo más parecido a una montaña rusa de emociones. Y es que, pese a encontrarse en un momento profesional muy positivo, la cantante ha tenido que hacer frente a su ruptura con Gerard Piqué y al empeoramiento en el estado de salud de su progenitor. Dos durísimos reveses por los que la colombiana no parece levantar cabeza, razón por la que quizá se le habría ablandado un poco el corazón a su ahora ex pareja.

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los programas de televisión que han querido dar a los seguidores de la de Barranquilla el último parte de salud de William Mebarak: “Parecía que tenía problemas bastante graves, los médicos se plantearon llevarlo a la UCI”, decía Lorena Vázquez para Y ahora Sonsoles, mientras que el tema también se ha debatido hoy mismo en Ya es mediodía. Pero sea como fuere, lo cierto es que lo que más ha llamado la atención ha sido el giro de 180 grados que el jugador del FC Barcelona habría experimentado con respecto a la intérprete de Te Felicito, apoyándola en una de las situaciones más convulsas de su vida.

Según ha podido saberse, Gerard habría enterrado el hacha de guerra de manera temporal para centrarse en el bienestar de Shakira. Para ello, el defensa blaugrana habría pasado incluso unos minutos en el interior del domicilio que en su día compartió con la madre de sus hijos, interesándose además por cómo se encontraba el que fuera su suegro en el pasado. No obstante, todo apunta a que en ningún momento Piqué mantuvo una conversación directa con la artista sino con su madre, Nidia, que probablemente haya valorado positivamente la preocupación de su ex yerno en tan difíciles momentos.

Justamente este acercamiento habría tenido lugar tan solo unos días después de que saliera a la luz Monotonía, el nuevo single de la colombiana junto a Ozuna y que al parecer está cargado de indirectas hacia Gerard Piqué. Algo que habría afectado negativamente a la actual novia del futbolista, optando la joven incluso por trabajar desde su casa para no sentir la presión mediática constante en la que está inmersa desde que se conoció su romance con el catalán. Entre tanto, Shakira y el jugador blaugrana también se encuentran plenamente centrados en la cuestión que atañe a la custodia de sus hijos, la cual parece estar en stand by. Y es que, mientras que la cantante prefiere que los dos pequeños vayan con ella a Miami para continuar allí con sus respectivas vidas, el futbolista ve más lógico que los dos jóvenes finalicen sus estudios en Barcelona como habían hecho hasta ahora, razón por la que no les ha quedado más remedio que hacer uso de la Justicia y que sea esta quien dictamine el futuro de sus dos hijos de cara a los próximos años.