A una semana de la celebración de la Navidad, las revistas vienen cargadas de temas muy interesantes. Después de algunos días de rumores de distanciamiento entre la pareja, Clara Chía y Gerard Piqué dan carpetazo a las especulaciones de separación con una romántica escapada a uno de los destinos invernales más destacados, Praga, donde han disfrutado de unos días de descanso. No son los únicos protagonistas de la semana. Eva González continúa con su nueva vida tras confirmarse su ruptura con Cayetano Rivera y, en esta ocasión, se la ha podido ver rodeada de amigos en Sevilla, donde se siente cómoda y arropada.

La revista ¡Hola! lleva a su portada a Ana Obregón, que concede una entrevista en la que, sin duda, va a ser su Navidad más complicada. La primera a la que se enfrenta sin su hijo, ni sus padres, tras la reciente muerte de su padre. Vestida de blanco, la presentadora sentencia de manera tajante: «no tengo a dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa». La revista recoge también la felicitación navideña de los Reyes, que se hacía pública a principios de esta semana, tras el regreso de la Princesa Leonor a España para sus vacaciones y también analiza las claves de la recién estrenada docuserie de los duques de Sussex, que está levantando ampollas en todos los ámbitos.

En Diez Minutos, Eva González ocupa la parte central de la portada. Tras su ruptura con Cayetano Rivera, la modelo se está refugiando en su grupo de amigos. La revista ofrece un reportaje en el que se ve a la presentadora disfrutando de una salida nocturna por las calles de Sevilla. No es este el único tema destacado que publica Diez Minutos, que lleva a su portada en exclusiva el nuevo romance de la periodista Alexia Rivas con un político. Rivas no es la única enamorada, ya que también Luis Medina ha recuperado la ilusión con una enfermera y modelo. Marisa Jara termina el año de la mejor de las maneras, anunciando embarazo, aunque todavía no sabe el sexo del bebé que espera.

En Semana, la escapada de Clara Chía y Gerard Piqué a Praga es el tema más destacado. La pareja ha aprovechado la llegada de la Navidad para disfrutar de unos días de descanso en este idílico destino. La revista recoge también la felicitación de Navidad de la Familia Real y analiza el polémico documental del príncipe Harry y Meghan Markle. Asimismo, lleva a portada la decepción de Anne Igartiburu tras conocerse que no va a presentar este año las Campanadas.

Lecturas sorprende con una inesperada noticia. La revista anuncia la ruptura de la cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau tras cuatro años de amor. Lecturas lleva también a primera plana el anuncio de la boda de Kiko Matamoros y Marta López, prevista para el 2 de junio de 2023 y publica un reportaje en el que desvela las claves de la peor Navidad de Carmen Borrego, en un momento complicado con su hijo.