Durante los últimos 17 años consecutivos, Anne Igartiburu no despedirá el año comiéndose las uvas con los espectadores de TVE. El ente público ha decidido relevarla de su puesto en lo que es una decisión de calado ya que desde hacía casi dos décadas que se había convertido en un icono de la Nochevieja. En su lugar, van a ser Los Morancos y Ana Obregón los nombres a quien se ha confiado la complicada misión de recuperar el liderazgo que en 2021 consiguieran Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

El principal motivo que ha animado a la cadena a tomar esta decisión es que la presentadora vasca ha emprendido un nuevo rumbo profesional. Ha servido como detonante que aceptara participar en Mask Singer y Tu cara me suena, así como en el flamante programa que presentará en Telemadrid, 10 Momentos. Además, desde hace años es la conductora de Corazón, en las sobremesas de TVE.

Precisamente, hace unos meses que Anne Igartiburu habló de las Campanadas, durante una charla con Bertín Osborne en la que le confesó que presentarlas con él sería «una catástrofe». La vasca mantuvo un interesante diálogo con el cantante: «Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: ‘hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que’. Y él decía: ‘muy bien’. Y yo: ‘Bertín, sigue’. Y él: ‘ah, no, sigue tú’. Porque el guion… No hay guion», dijo.

De este modo, se confía la empresa a Jorge y Cesar Cadaval, según ha informado YoTele. El dueto de cómicos lleva años siendo referentes en humor en la pequeña pantalla. Junto a ellos estará una recuperada Ana Obregón. La actriz retornará a la gala de Nochevieja después de causar bajar el pasado año al contraer Covid y tener que ser sustituida por Jacob Petrus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

La última vez que Obregón coincidió con su gran amiga Anne Igartiburu fue en el 2020, el año más duro de su vida, debido al fallecimiento en mayo de su hijo Aless. Su emocionante discurso resonó por todo el país: «Este año quiero mandar un mensaje de esperanza, yo sé que muchas personas que me están viendo desde casa han tenido un año muy difícil, se identifican conmigo, ellas también han perdido a un ser querido. Cuando suenen las 12 campanadas sé que vamos a recordarles, sé que vamos a mirar al futuro con la convicción de que juntos y con mucha responsabilidad saldremos de este túnel, pero sobre todo vamos a recordar a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado por la pandemia, muchísimas otras personas por el cáncer, que nunca se habla de ellos, y por otras enfermedades. Por ellos por los que son los verdaderos héroes de este año, por los que han luchado hasta el final y que nos han abandonado voy a pedir un aplauso que les llegue hasta el cielo, ¡por ellos!», finiquitó con un beso al cielo.