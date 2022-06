Si hay un rostro que por tradición está asociado a la última noche del año y a las Campanadas en Televisión Española ese es, sin lugar a dudas, el de Anne Igartiburu. La presentadora lleva muchos años al frente de este espacio, al que siempre acude vestida de rojo y con un modelo de Lorenzo Caprile. Anne ha sido una de las últimas invitadas al programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur y se ha sincerado sobre la posibilidad de compartir la emisión de las Campanadas con el artista.

“Sería catastrófico”, ha confesado Anne cuando le han preguntado por la posibilidad de presentar junto a Bertín Osborne unas hipotéticas Campanadas. La vasca no ha dudado en esgrimir las razones por las que considera que esta idea podría dar un resultado terrible. “Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: ‘hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que’. Y él decía: ‘muy bien’. Y yo: ‘Bertín, sigue’. Y él: ‘ah, no, sigue tú’. Porque el guion… No hay guion”, ha comentado Anne, que considera que la falta de guion sería algo que pasaría factura al andaluz en caso de ponerse al frente junto a la vasca.

“Es que tú eres la que te lo sabes”, ha dicho Bertín Osborne, a lo que Anne Igartiburu ha respondido: “Repanchingado, todo le da igual y es que encima todo le sale bien”, ha asegurado la presentadora. “Yo hago puntualizaciones, la que se lo sepa, que lo haga”, ha bromeado el artista.

El cantante ha admitido que los guiones en los programas no son los suyo, algo que Igartiburu ha confirmado después de haber participado con él en algún evento. Vicky Martín Berrocal, que también estaba presente en plató del programa presentado por Bertín Osborne, no ha dudado en darle la razón a Anne Igartiburu: “Él es así siempre. Él sale y dice ‘tú te lo sabes, pues vamos adelante’”, ha dicho.

Bertín Osborne además ha querido recordar que no es la primera vez que alguien prefiere no trabajar con él y ha contado una anécdota con Ana Obregón: “Me dijeron en TVE que había una presentadora íntima amiga mía que en su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne. Ella es un metrónomo, es germánica y yo era un caos, la volvía loca, así que creo que dijo que no quería volver conmigo”, ha confesado