La emotiva carta ‘de perdón’ de Ana Obregón a su madre por su 91 cumpleaños

Poco más de un año después de haberse visto obligada a decir adiós a su madre, Ana Obregón ha querido hacer uso de sus redes sociales para demostrar lo mucho que se acuerda de ella. En esta ocasión, la presentadora ha protagonizado una publicación de varios años atrás en la que parece abrazando a su progenitora para posteriormente dedicarle unas bonitas palabras cargadas de sentimientos.

“Feliz 91 cumpleaños mamá. Esta mañana te he mandado un ramo de peonias blancas al cielo con una carta de perdón”

, comenzaba explicando, dejando entrever que se siente muy arrepentida. Y es que, teniendo en cuenta que su hijo falleció un año antes, la protagonista de Ana y los 7 siente que no ha guardado a su madre el luto que merecía: “No he sido capaz de llorarte todas las lágrimas que mereces, tú sabes que ya no me quedan y que me siento una cobarde porque no admito que no estés aquí”, señalaba, entonando el mea culpa en cierta parte para después agradecerle por todo lo que hizo por ella en vida: “Gracias, mamá, por enseñarme a ser una madre con mayúsculas aunque solo fuera por 27 años. No te preocupes, estoy cuidando de papá con el amor que me enseñaste. Sé que estás junto a mi Aless y que esta noche apagaréis las velas iluminando el cielo para sacarme de esta oscuridad en la que intento vivir sin vosotros. Te quiero desde antes de nacer, por eso te elegí como mamá y fuiste la mejor madre del mundo #felizcumpleaños #mama #floresalcielo #amordehija #infinito”, zanjaba, visiblemente entristecida por tener que celebrar una fecha tan especial con tan solo la compañía de su padre.

En cuestión de instantes, el post consiguió más de 15.000 “me gusta” y comentarios de sus más de 900 mil seguidores, que no dudaron en alentarla ante los dos durísimos varapalos a los que ha tenido que hacer frente durante los dos últimos años, todos ellos relacionados con fallecimientos de los seres queridos a los que más amaba. El primer de ellos fue el de su hijo, Aless Lecquio, que tras haber luchado contra viento y marea para derrotar al cáncer, finalmente éste ganó la batalla, sumiendo a la bióloga en la más absoluta tristeza. Por si fuera poco, doce meses después la madrileña perdía a su progenitora a los 89 años de edad, teniendo así que afrontar un bache más para el que, definitivamente, no estaba preparada.

Ahora, la presentadora está reuniendo toda la fuerza que puede para seguir adelante sin la compañía de su hijo y de su madre, pero recordándoles en todos y cada uno de sus pensamientos y a través de su cuenta personal de Instagram, donde en situaciones especiales como la que tuvo lugar hace unas horas hace alusión a ellos a golpe de dedicatorias y plasmando recuerdos que han quedado grabados en su retina, y ahora también quiere que quede constancia de ellos en el universo 2.0.