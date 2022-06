Ha pasado ya un año desde que Ana Obregón se tuviera que enfrentar a la pérdida de su madre. Ana María Obregón Navarro fallecía en mayo de 2021 a los noventa y cinco años de edad. Un duro golpe para la artista que, apenas un año antes, tuvo que afrontar la muerte de su hijo Aless Lequio, a consecuencia de un cáncer tras una intensa lucha. La actriz se despedía de su progenitora a través de las redes sociales con un bonito mensaje: «Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá, cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre», escribía la empresaria en su perfil.

Una dura noticia para toda la familia pero, en especial, para el padre de la actriz, que estaba muy unido a su esposa. De hecho, desde entonces la artista se ha volcado especialmente en él y pasa todo el tiempo que puede a su lado.

Un año después de la muerte de la matriarca, la familia García Obregón se ha dado cita en la iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja, donde se ha celebrado un funeral en su recuerdo. Con motivo de este primer aniversario, se acercaron hasta el templo religioso todos sus hijos y sobrinos, que se han mantenido muy unidos. El gran ausente a esta misa de recuerdo fue el padre de la artista que, dada su avanzada edad y su delicado estado de salud -tiene problemas de movilidad-, se quedó en casa. Para esta cita, Ana ha lucido un vestido negro y gafas de sol y ha llegado al templo con una de sus hermanas.

Ana Obregón siempre ha estado muy unida a su familia, en especial a su madre. Ella la apoyó desde el primer momento cuando tomó la decisión de apostar por su faceta artística, así como en las etapas más duras de su vida, como la separación de Alessandro Lequio o la enfermedad de su hijo Aless, entre otros episodios.

En el primer aniversario de la muerte de la matriarca, Ana Obregón no dudó en rendirle homenaje a través de las redes sociales, en las que compartió una emotiva carta: «Hoy hace un año que nos dejaste. Gracias por ser mi ejemplo de madre, generosidad y amor. ¡Echo tanto de menos a mi mejor amiga y mi cómplice!. Por favor, perdóname, sigo sin tener fuerzas de entrar en tu duelo. Pero sé que como eres madre me comprendes mejor que nadie. Maldito mes de mayo. El mes en el que mi mundo se tiñó de rojo. No te preocupes que estoy mimando mucho a Papá, aunque está deseando irse contigo. Cuida de mi niño, no le dejes solo. Te quiero desde siempre y para siempre», escribió la artista.