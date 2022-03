Marta Riesco fulmina a Alessandro Lecquio: “Has hecho miles de cosas vergonzosas”

Giro de 180 grados en la actitud de Marta Riesco. Pese a que era el pasado día 30 de marzo cuando la periodista aprovechaba su intervención en El Programa de Ana Rosa para comentar sus primeras imágenes junto a Antonio David Flores en Semana y confirmar el romance que mantiene con él, ha sido este mismo mediodía cuando la comunicadora ha dado un paso al frente para atacar a Alessandro Lecquio, uno de los colaboradores más críticos con la pareja del momento.

Aunque ya durante la mañana de ayer dejó entrever que estaba harta de los ataques del ex de Ana Obregón hacia su persona, no ha sido hasta ahora cuando la reportera se ha armado de valor para responder a su compañero, dejándole completamente silenciado tras haberse referido a ella como “la amante”: “Has hecho daño a muchas mujeres y has cometido muchos errores a lo largo de tu vida, no eres ejemplo de nada. No estás sentado aquí por tu trabajo y deberías ser el primero en callarte para hablar de mí”, comenzaba diciendo Marta. Un testimonio que no se ha quedado ahí, siendo ella misma quien ha continuado avivando la polémica que mantiene con Lecquio: “Has denigrado a muchas personas y yo, Marta Riesco, soy una trabajadora igual que tú. Tú me estás faltando al respeto a mí y a mi familia cada vez que tienes la oportunidad. Estamos en la era de la igualdad, y si tú me llamas amante, yo te respondo lo mismo. Has vendido fotos, has hecho miles de cosas vergonzosas y a mí no me tienes que dar ninguna lección de absolutamente nada, porque si alguien está sentado aquí por hablar de mujeres y por acostarse con mujeres, ese es el señor Alessandro Lecquio”, indicaba, sin darse por vencida a la hora de preguntar al colaborador si había tenido amantes: “Igualdad para todos. De Alessandro no se han podido pronunciar cosas que le han pasado en el pasado. (…) Has sido amante y también has puesto los cuernos, y también te los han puesto. Sé que no estás orgulloso de algunas cosas porque las vetas. Conmigo no”, añadía.

Por su parte, el exmarido de Antonia Dell’Atte ha querido defenderse de las palabras de Riesco al insistir en que “amante” no es una palabra que haya usado para desprestigiar a su compañera. Un argumento que no ha parecido convencer a Marta, que ha amenazado al colaborador con “meterle una demanda” si vuelve a calificarla como amante del exguardia civil.

Para poner fin al enfrentamiento, Paloma García-Pelayo ha sacado la cara por Marta al apuntar que ella estaba totalmente libre en el ámbito sentimental cuando decidió entablar una relación con su actual novio. No obstante, ha querido hacer referencia al deseo de Riesco a la hora de entrevistar a Rocío Carrasco, una iniciativa por la que ella no habría mostrado mucho interés: “No te has molestado en ver la otra parte como periodista”, señalaba, algo con lo que la protagonista en cuestión no parecía estar muy de acuerdo.