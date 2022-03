Todo lo que sabemos sobre la llamada de Olga Moreno y Marta Riesco

Podría decirse que el último número de Semana ha marcado un antes y un después en el mundo de la televisión. Pese a que eran muchos los rumores que apuntaban a que podría haber una crisis entre Marta Riesco y Antonio David justo después de que se diera a conocer su relación sentimental, la pareja ha protagonizado una portada en el citado medio en la que han demostrado que su romance va viento en popa.

Las imágenes en las que la periodista y el exguardia civil derrochan complicidad, naturalidad y cariño no han pasado desapercibidas en el panorama social, siendo esta misma mañana cuando Marta Riesco ha querido dar la cara en El Programa de Ana Rosa. La esperada aparición de la comunicadora en el espacio en el que trabaja no se ha hecho esperar, y no ha tenido reparo en sentarse en el plató, al lado de Joaquín Prat, para aclarar algunas cuestiones: “Hemos dado el paso que teníamos que dar. Hemos estado un tiempo escondidos, evitando hacer ciertas cosas para que él solucionara sus cosas y evitar hacer el menos daño posible”, comenzaba explicando, bajo la atenta mirada de los colaboradores allí presentes mientras dejaba claro que las fotografías han sido espontáneas: “No se ha pactado, hemos intentado no exponernos. Por ejemplo, ayer estuvimos cenando y hemos hecho las cosas de tal manera que fuera el mejor contexto para que se produjesen”, zanjaba, aunque cuando le preguntaban sobre si era o no un posado robado, prefería no responder.

Lejos de dejar su discurso ahí, Riesco ha seguido dando detalles sobre el paso tan importante que ella y el ex de Rocío Carrasco han dado en su relación: “Ha sido un comienzo turbulento. Me he quitado muchos problemas de encima, lo he pasado muy mal y estoy en un momento increíble. Sigo profundamente enamorada, nunca cambió eso en todo este tiempo, lo único que cambiaron fueron las circunstancias y lo que ocurrió con la gente de nuestro alrededor. Han sido momentos difíciles”, asumía, dejando atrás todo aquello por lo que ha sufrido para dar la bienvenida a una nueva etapa en su vida.

Un personaje público “obligado”

Teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Marta, en las que afirmaba querer seguir estando en el anonimato, han sido muchos los compañeros que han criticado su ilusión con Antonio David Flores en uno de los momentos más convulsos del excolaborador: “No ha sido por mi lo de ser un personaje público. He estado durante dos meses montando vídeos y trabajando en redacción con la boca cerrada, mientras que los medios decían que siempre he querido ser famosa e indagaban sobre mi pasado”, señalaba, haciendo especial hincapié en su actitud durante las últimas semanas: “He estado fuera del foco porque no quería ser personaje público, pero he sido obligada porque no se me ha respetado como a otras personas. Voy a estar en mi programa, a dar la cara, pero no he concedido ninguna entrevista”, indicaba, muy orgullosa de sí misma y de haber seguido ejerciendo su profesión con total normalidad.

Una llamada misteriosa en el momento más feliz de la pareja

Aunque la situación no ha hecho que la pareja pueda pregonar su amor a los cuatro vientos con total normalidad, Riesco asegura haber tenido en cuenta el momento personal en el que se encontraba su ahora novio: “Como le quiero, he respetado sus tiempos, que eran diferentes a los míos. Yo no tengo familia detrás, ni personas a las que dar explicaciones, lo único que he hecho ha sido esperar. Él quiere estar conmigo y yo con él, y me han hecho más daño otras cosas que la visita a su familia a Málaga”, sentenciaba, quitando importancia a los viajes en los que el youtuber compartía espacio con Olga Moreno.

Entre tanto, Alessandro Lecquio ha hecho referencia a una misteriosa llamada que habían compartido la ganadora de Supervivientes y Riesco. Y es que, según apuntaba el colaborador, Olga se habría puesto en contacto con Marta nada más saber que estaba con su marido. Algo que la actual pareja de Antonio David se ha encargado de confirmar, dejando claro que no desvelará el contenido de esa íntima conversación bajo ningún concepto.

No hay duda de que nada puede empañar el enamoramiento de la periodista, motivo por el que, ella misma se ha sobrepuesto a las críticas para ensalzar lo bien que se siente: “Me he enamorado de una persona pública con una imagen muy dañada. Yo lo conozco, sé como es y mi familia también. Me dijeron que ese hombre me está haciendo muy feliz, y al final eso es lo único que importa”, desvelaba. Una felicidad que podría desembocar, en un futuro, en una familia en común. Un deseo que ella misma tiene desde el momento en el que la relación se consolidó: “Tendréis que esperar a ver qué nos depara la vida”, finalizaba, haciendo referencia al tema de una posible boda o embarazo.