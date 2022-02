Nuevo varapalo para Ana Obregón. Pese a estar viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida a consecuencia de la pérdida de su hijo y el posterior fallecimiento de su madre, la presentadora ahora tiene condición de investigada por un delito de calumnias. Al parecer, el juez ha dado la razón a Antonia Dell’Atte y Ana tendrá que declarar en el juzgado.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada por la italiana contra la madrileña. Así lo ha confirmado Vanitatis, admitiendo que la jueza del caso considera que hay suficientes indicios como para investigar los hechos, motivo por el que Obregón declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en las próximas semanas. Y es que, aunque estaba previsto que el testimonio de la actriz tuviera lugar durante este mes de febrero, por causas ajenas se ha tenido que posponer. No obstante, la declaración se tomará de manera telemática, razón por la que Ana no tendrá que verse obligada a volver a la ciudad en la que vivió la situación más dolorosa de su vida.

Fue poco antes de iniciar el verano cuando Antonia presentó su querella contra Ana, resolviéndose poco después de dar comienzo al 2022. Los hechos tuvieron lugar durante la pasada primavera, cuando la presentadora se posicionó a favor de su exmarido, Alessandro Lecquio, pese a que Dell’Atte aseguraba haber sufrido malos tratos por parte de éste. Teniendo en cuenta la buena relación de la de Madrid con el que fuera su marido, no dudó en negar las acusaciones de la italiana y confesó que ésta habría falsificado la denuncia que interpuso por esos motivos. Por si fuera poco, la madre de Aless Lecquio defendió al colaborador de El Programa de Ana Rosa incluso en sus redes sociales, donde escribió un mensaje cargado de intenciones: “Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica, que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado”, publicaba contundente. Pero su mensaje no quedó ahí, y quiso también lanzar un toque de atención respecto a un tema tan delicado como es el de la violencia de género: “Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él, porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez, añadiendo más dolor al dolor”, zanjaba.

La guerra entre ambas se retomó recientemente, cuando Obregón volvió a arremeter contra la que fuera pareja de su ex al pedirle respeto ante el sufrimiento que estaban viviendo tanto ella como Lecquio: “Por favor, que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma”, pedía.

Por su parte, Ana protagonizará próximamente la primera entrevista de la nueva temporada de Mi casa es la tuya junto a Bertín Osborne. ¿Será en esta ocasión cuando la presentadora vuelva a sacar a relucir este tema de manera pública?