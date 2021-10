Antonia Dell’ Atte y Ana Obregón llevan varios años enfrentadas y con posturas casi irreconciliables. De nada sirvió ese abrazo en Masterchef Celebrity con el que parecían zanjar su guerra. La batalla se ha recrudecido y continúa décadas después de su comienzo. La italiana anuncia una importante novedad en su litigio. Lo hace durante su presencia en el photocall de Tina, el musical de Tina Turner que se presentó este pasado jueves y que reunió a algunos rostros femeninos de calado.

Vestida con un atuendo fiel a su esencia de diva, con el glitter como protagonista, la actriz dio otra exhibición dialéctica delante de un micrófono. No rehúye ningún tema pero contesta con su locuacidad habitual. Dardo a Alessandro Lequio, su mensaje para Ana Obregón y más.

Dell’ Atte ha sido noticia esta semana porque ha visitado las cocinas de Masterchef» y allí también dio que hablar, como de costumbre. Firmó unas declaraciones que se entendieron como un zasca a la figura de exmarido, Alessandro Lequio, a quien siempre había acusado de haberla maltratado: «Después de la sombrilla me querían ver muerta. Perdí 5 dientes y 85 puntos en la boca. Esto ha sido un mensaje divino, hay muchas vías en esta vida pero solo una conduce a la verdad y es el amor y si nos equivocamos y pedimos perdón somos más sabios».

El otro gran frente abierto de Antonia Dell’Atte es su enfrentamiento legal con Ana Obregón. La intérprete de Brindisi reconoció el pasado mes de abril, en exclusiva, a Look que se iba a querellar contra la bióloga: «No me he sentido atacada por Ana Obregón, pero me ha calumniado. Me ha atacado 30 años. Firmamos la paz y por eso se tenía que callar. Que devuelva todo el dinero que han ganado con las mentiras, a mi costa, que lo devuelvan a las mujeres maltratadas».

Además, se mostró muy enfadada contra Alessandro Lequio: «Basta de utilizar la muerte de un hijo para tener piedad. Un padre que utiliza eso… en 30 años ha demostrado el monstruo que es, el diablo que es, utilizando el dolor de una madre porque no ha dado él la cara. Él no se atreve, dice ‘Ana, dilo tú’. «Todos los cómplices que han ocultado la verdad a sabiendas que Lequio es un maltratador han dicho que los jueces han mentido con un auto judicial en el que dice que me ha maltratado. No tiene nada que ver la muerte de su hijo ni el dolor, que yo siempre he respetado, con calumniarme».

Un relato en el que se ha vuelto a reiterar durante su participación en el musical. Preguntada por si quería mandar un mensaje de ánimo a Ana Obregón en estos días que tan mal lo está pasando por el ingreso hospitalario de su padre. Antonia Dell’Atte se limita a mandar un beso a todos, no sin antes desvelar que su batalla judicial contra Ana continúa por la vía de lo penal. Habrá noticias pronto.

