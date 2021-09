Rockeras y emporadas: las VIP pisan fuerte en el estreno de ‘Tina’

Tras una larga temporada en la que los musicales prácticamente desaparecieron de la Gran Vía madrileña por culpa del coronavirus, poco a poco la famosa calle está retomando su actividad y las luces de neón vuelven a iluminarla. Este jueves el Teatro Coliseum ha extendido la alfombra rosa para estrenar Tina, un musical basado en la vida de Tina Turner y en cómo llegó a convertirse en la gran diva que hoy día es. Como era de esperar, nadie se ha querido perder el que apunta a ser todo un éxito y el famoso teatro se ha llenado de rostros tan conocidos como Carmen Lomana, Sonsóles Ónega, Lorena Gómez o Carlota Corredera.

Muy contenta se ha mostrado de poder disfrutar del espectáculo Antonia Dell’Atte, que ha asegurado estar «fantásticamente bien después del Covid, el toque de queda… Es un nuevo renacimiento, entonces bien». Sobre todo porque la noche estaba marcada por mujeres poderosas, un atributo que cree poseen todas: «yo creo que todas las mujeres de cualquier nivel tienen mujer y están empoderadas. Espero encontrarme con la diversión y mi amada Tina Turner», ha asegurado. Más allá del espectáculo, la italiana ha querido mandar un beso a Ana Obregón, que está pasando un momento delicado que está pasando su padre, ingresado en el hospital.

Carlota Corredera también estaba encantada con poner disfrutar de la música y el buen ambiente. Una noche de distracción que seguro le va genial para cargar las pilas de cara a los próximos días, pues tiene por delante volver a presentar la docu-serie de Rocío Carrasco, algo que espera con ganas. «Está todo bien, yo estoy tranquila y no tengo ni ningún miedo ni lo he tenido. Son fake news y creo que he sido víctima de una», ha comentado sobre los rumores que apuntan a su despido. «Las críticas forman parte de mi trabajo. Mi trabajo es estar en un escaparate y el provocar algo en los espectadores es lo que nos mantiene en activo y yo estoy tranquila. Conté que había sido un agosto complicado, pero ya empieza octubre»; ha dicho con esperanza, dejando detrás esa etapa.

Enfundada en un favorecedor traje rojo ha aparecido Carmen Lomana, que se ha considerado una «gran admiradora de Tina Turner. Espero encontrarme buena música y buenos actores». A pesar del buen rato, la socialité ha hablado sobre la polémica que se ha visto envuelta con hija de Ainhoa Arteta. «Me parece todo tan absurdo que ya le he dicho, Sara deja de decir tonterías porque no tengo ganas de que mi nombre esté por ahí, además con temas que no son ciertos. Pero bueno, ella que haga lo que quiera. Lo mejor que pueden hacer es arreglar todo esto porque a mí ya ni me va ni me viene», ha sentenciado. Si bien asegura que en un momento quería defender a Ainhoa, ha optado ya por desligarse del tema y mantenerse al margen.

Además de estas tres mujeres, muchas otras han pisado la alfombra roja, todas ellas con looks de lo más rockeros y rompedores. ¿Cuál es tu favorito?