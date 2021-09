El delicadísimo momento de salud y personal que vive Ainhoa Arteta tras las dolencias que ha tenido y su tormentosa separación de Matías Urrea, ha tenido una víctima colateral: Sarah Croft. La hija de la artista se ha visto puesta en el centro de la diana por algunas voces que le acusaban de estar filtrando información a espaldas de su madre. Tras varias semanas de rumores, ha sido ella misma quien ha querido dar carpetazo a este asunto con rotunda claridad.

La joven de 21 años nunca se había prodigado ante los medios de la comunicación pero viendo que esta tensa situación le ha salpicado ha querido romper su silencio. Lo ha hecho charlando por espacio de una hora con una reportera del programa Socialité. No obstante, antes de eso, llegó a oídos de Ainhoa Arteta que su hija iba a hablar con el espacio de fin de semana presentado por María Patiño y mandó un mensaje mostrando su disconformidad: «Hola, estoy recibiendo información que en vuestro programa vais a hablar de mi hija. No creo que proceda, porque, aunque sea mayor de edad, como madre que eres, no creo que te gustase verla en televisión por algo que no le concierne», explicaba, algo molesta, la soprano.

Lo cierto es que Ainhoa Arteta se quedó con el molde porque Sarah Croft mantuvo una amplia conversación con el programa. Lo primero que hizo fue defenderse de las críticas: «Quieren hacer daño. Saben cuál es el punto débil de mi madre, que soy yo. Y si empiezan a tocarme, a mi madre le duele. Cuido a mi madre, Nunca he creído en estas cosas y nuca entraría y mucho menos para hacer daño a la persona que más quiero».

Acto seguido se refirió a aquellos que la han acusado de estar siendo desleal a su madre al contar cosas por las espaldas: «Me están destrozando. Leer que soy una traidora, como comprenderás, me duele. Quiero que se me aleje de todo esto. Quien toca a mi madre, me toca a mí. Nunca he hablado con nadie», confesó.

Sarah Croft, hija de Ainhoa Arteta, sobre Belén Esteban: «Ella siempre ha defendido a su hija y me parecía una mujer de 10, pero ha hecho daño a una niña» #Socialité489 — SOCIALITÉ (@socialitet5) September 25, 2021

Fue entonces cuando personalizó en la figura de Belén Esteban: «No sé qué le habré hecho a Belén Esteban. La tenía como un ídolo y me traicionó. Siempre defendió a su hija y me parecía una persona de diez, pero ha hecho daño a una niña», al mismo tiempo que lanza una seria advertencia: «La verdad, saldrá. No queremos meternos en este circo que han montado y tengo la conciencia muy, muy tranquila. Los que me conocen de verdad, saben cómo soy. Me mantengo en el margen que mi madre me marca. Tengo mis proyectos y no voy a dejar que nadie lo toque», sentenció.