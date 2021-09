Momentos bastante duros los que atraviesa Ainhoa Arteta. Su separación de Matías Urrea y los graves problemas de salud que acarrea han minimizado al máximo a la soprano. Todo parece estar saliéndole mal y busca la manera de resurgir de sus cenizas. Y qué mejor lugar para hacerlo que el hogar familiar. Su aspecto ha preocupado ciertamente a todos al reaparecer con semblante serio, paseando con la mirada perdida y en actitud muy pensativa, tal y como muestran las imágenes que ‘Lecturas’ publica en su edición de este miércoles.

De su último ingreso hospitalario salió con dos dedos amputados, daños derivados del infarto que sufrió el pasado mes de agosto. A consecuencia de la parada cardíaca de larga duración, su equipo médico tomó la decisión de quitarle estas extremidades porque estaban necrosándose. Sin embargo, poco a poco intenta sacar la cabeza a flote en su casa de Ispáster, en el País Vasco, donde busca un halo de esperanza. En esta vivienda vivió su infancia y eso que de esa etapa no tiene buenos recuerdos, en especial con su progenitor: «De niña odiaba a mi padre porque era muy severo conmigo. Era de los que pensaba que la lección entra con una torta a tiempo», relata.

A través de su cuenta de Instagram, Ainhoa Arteta se dirigió a todos sus fans para tranquilizarlos sobre su estado: «Millones de gracias a todos mis seguidores, amigos y compañeros de profesión por las muestras de cariño y apoyo que recibo cada día. No os podéis imaginar la fuerza que me dais para seguir peleando. Ahora estoy en plena recuperación, y con muchísimas ganas de volver pronto a los escenarios para seguir compartiendo momentos únicos con vosotros. ¡Os quiero!».

Su amiga Emma García desvelaba lo que le dijo la soprano hace unos días: «Lo único que ha dicho a su gente y a mí es: ‘Casi me muero Emma, estoy luchando por volver a retomar mi vida». Otras amigas como Carmen Lomana también le han mandado un mensaje de apoyo públicamente: «Querida Ainhoa, qué feliz me hace saber que estás muy bien de ánimo, tú puedes con todo. Nunca dejaremos que la vida nos gane un pulso! Besos».

El azote de Ainhoa Arteta

Al margen de sus problemas de salud, no ayuda para nada su separación de Matías Urrea. Son varias las versiones que circulan sobre su desamor y una de ellas no deja en muy buen lugar a Ainhoa Arteta. Algunas voces pertenecientes al círculo más íntimo de la pareja habla sobre la supuesta «tiranía» y «autoritarismo» con la que la soprano trataba a su esposo. Así lo recoge un testimonio recogido por ‘LOC’: «No lo trataba bien delante de todos nosotros en fiestas y reuniones: ‘tráeme esto, tráeme aquello, mira cómo lo tengo’… Ella iba de diva, una cosa de locos». Asimismo, relata lo complejo que era sobrellevar el carácter de Arteta: «A Ainhoa hay que llevarla, lo ha tenido ahí como un mayordomo durante estos dos años, no entendíamos qué hacía él ahí», dice dicha fuente.