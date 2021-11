Ana Obregón ha sido uno de los rostros conocidos que se ha sumado a la cuarta edición de las Meninas Madrid Gallery, una galería de arte al aire libre que recaudará fondos para los damnificados del volcán de La Palma. Hasta el próximo 15 de diciembre, las calles de la capital se llenarán de más de dos centenas de meninas customizadas por personalidades como la actriz, Boris Izaguirre, el chef José Andrés, Anne Igartiburu, DJ Nano o Diana Navarro.

En el caso de Ana Obregón, ha querido rendir homenaje a su hijo Aless. Lo ha hecho con una menina pintada de azul en la que se ha impreso el rostro del joven junto al siguiente mensaje: «todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad». Unas palabras entrañables con las que la intérprete ha querido recordar a su hijo. La escultura, en su caso, lleva el título de ‘Gladiador’, quizás haciendo referencia a la lucha del joven contra la enfermedad y a su fortaleza. Según declaraba la vicealcaldesa Begoña Villacís, «cada pieza representa una manera de ver el mundo».

Además de este bonito homenaje, la actriz ha vuelto a recurrir a las redes sociales para recordar a su hijo en una jornada tan significativa como el Día de Todos los Santos. La actriz ha compartido con sus seguidores una serie de fotografías de Aless Lequio de pequeño, vestido con diferentes disfraces, además de una junto a su madre. Imágenes que ha acompañado de un significativo y desgarrador texto: “desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Supermán, Batman, Power Ranger… Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio”, ha comenzado diciendo la presentadora en su mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

“Hoy mi corazón está con todas las personas que han perdido a un ser querido. Pero hoy no es nuestro día, es el día de ellos , de los que no están y dejaron nuestro universo teñido de sangre”, ha asegurado Ana Obregón en sus palabras. La intérprete ha terminado su mensaje de la siguiente manera: “hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste, y a Mamá también . Sé que no estás allí , pero… que más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo”, ha recalcado.

Además del post que ha publicado en su perfil, la bióloga también ha querido compartir a través de los stories algunas de las imágenes, en concreto, la que aparece su madre en compañía de su hijo: “mamá y Aless, los dos amores de mi vida”, ha escrito.

Tanto el día de Halloween como, especialmente la jornada en la que se celebra el Día de Todos los Santos, son fechas difíciles para la actriz. Desde que falleciera su hijo en mayo de 2020, la intérprete intenta salir adelante con el apoyo de sus seres queridos. Sin embargo, está siendo muy complicado, sobre todo, porque apenas un año después del fallecimiento de Aless Lequio, la familia se enfrentaba a la pérdida de la matriarca, Ana Obregón y, algunos meses después, era el padre, Antonio García, quien sufría un bache de salud del que afortunadamente se ha recuperado.

Han sido muchos los que han querido mostrar su apoyo a la artista en este nuevo difícil momento. Numerosos rostros conocidos como Alba Carrillo, Boris Izaguirre, Eva González o Alessandro Lequio, han enviado su cariño a la actriz a través de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

No ha sido Ana Obregón la única que ha querido recordar a Aless Lequio en este día tan significativo. También su padre, Alessandro Lequio ha recurrido a las redes sociales para compartir una fotografía de su hijo en lo que parece un reportaje de una revista durante un viaje de esquí a la estación suiza de Zermatt: “Paradise memories”, ha escrito el aristócrata junto a la fotografía.