Alba Carrillo se ha convertido en una de las grandes apuestas de Mediaset esta temporada. No solo forma parte de la mesa de colaboradores de Ya es mediodía, espacio dirigido por Sonsoles Ónega, sino que ahora ha logrado una silla en Sálvame. Tanto ella como su madre, Lucía Pariente, quien acaba de salir recientemente de Secret Story han protagonizado una brutal discusión en los pasillos de Telecinco tras el PoliDeluxe de Pariente. Su intervención en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha creado una brecha entre madre e hija, ya que Carrillo ha mostrado su descontento por todo lo que ha dicho Lucía durante la entrevista.

Habían acordado no hablar de Alba Carrillo, pero lejos de sus deseos esto no ha ocurrido así. Tampoco ha estado presente cuando Lucía Pariente se encontraba en el plató, la expareja de Santi Burgoa ha preferido verlo desde la sala VIP. “Se está liando en el pasillo porque parece ser que Alba le está montando un pollo a su madre acojonante”, comenzaba diciendo Jorge Javier nada más conocer el enfrentamiento entre ambas protagonistas de esta historia.

Instantes después, Víctor Sandoval aparecía en el plató y daba a conocer la última hora de este enfrentamiento. “El problema es que Alba se siente engañada, pero no por el programa porque parece ser que las preguntas del poli antes se hablan, el representante con la persona que va a hacer el poli y a Alba le dijeron que no había preguntas suyas, sino que todas iban a ser de Secret Story, ha explicado el colaborador “Entonces se ha sentido engañada y está muy enfadada. Ha llorado y decía ‘Estoy flipando esto es muy fuerte’”, ha añadido Sandoval.

Rafa Mora ha confirmado esta versión de lo ocurrido. “Lo último que yo he presenciado ha sido que he visto a Alba Carrillo montarle un pitote a su madre del copón y esta aguantando el chaparrón y diciendo que ella no lo sabía”, ha comentado el colaborador. “Alba solo la ha recriminado que le pidió que solo hiciera una pregunta relacionada con ella y que, sin embargo, se ha tirado toda la noche hablando de ella”, ha explicado el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Una de las preguntas que ha tenido que responder Lucía ha sido sobre una supuesta infidelidad de su hija a su expareja, Santi Burgoa, hecho que habría provocado la ruptura de la pareja. La invitada ha negado esta cuestión, pero acto seguido ha reconocido que no debería haber incluido este tema en la entrevista. «No me gusta hablar de Santi, por respeto a él. Le tengo mucho cariño. Tendría que haber dicho que esta pregunta no la hacíamos”, ha dicho con semblante serio mientras continuaba negado una posible deslealtad de Alba Carrillo hacia el presentador de televisión. Al final de la noche una redactora del programa cuenta que Alba ha montado en cólera por la situación. “Nos ha insultado a todos los redactores. La tomó conmigo y me llamó sucia. Además, nos dijo que no sabía donde nos habíamos sacado la carrera de periodismo”, afirmaba una periodista.