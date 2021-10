De Alba Carrillo a Mónica Cruz: Ellas son las madres VIPS en solitario

Alba Carrillo está dispuesta a seguir adelante con sus planes personales a pesar de su reciente ruptura con Santi Burgoa, el periodista con el que ha mantenido una relación sentimental de dos años y que, hasta el día del anuncio, parecía machar viento en popa y a toda vela. De este modo, la modelo y colaboradora televisiva ha comenzado su andadura vital en solitario convencida de realizar uno de sus grandes sueños antes de comenzar incluso su noviazgo con el presentador de Telemadrid: ser madre. Alba quiere darle un hermano a su hijo Lucas, fruto de su relación sentimental con el dj Fonsi Nieto, y el próximo 2022 ha sido el año elegido por Alba para llevar a cabo su propósito. Para ello, y como confirmaba la propia protagonista, no va a necesitar una pareja con quien compartir la ilusión. Así lo manifestaba durante su visita al programa Sálvame y daba algunos detalles acerca de la puesta en marcha de este gran proyecto: “Quiero volver a ser mamá y probablemente sea sola”.

También señalaba la fecha aproximada en la que se pondrá manos a la obra para conseguirlo: “En principio sería para enero por inseminación artificial con un donante anónimo. He congelado mis óvulos ya que me recomendaron que lo hiciese antes de los 35”- Al mismo tiempo ponía el foco en muchas mujeres que deciden donar sus óvulos ahora que ella ha tenido que pasar por un proceso parecido: “Es un proceso muy duro, de verdad, así que tengamos más empatía con las mujeres que donan porque lo hacen de manera generosa”. Y es que Alba no ha sido la única celebridad que además de congelar sus óvulos, se ha decidido a ser mamá soltera, sin la ayuda que supone una pareja sentimental para llevarlo a cabo. Vips del panorama nacional e internacional que han pasado por ese proceso de manera individual.

Toñi Moreno: La periodista andaluza se convirtió en madre a los 45 años y en plena pandemia. Su hija Lola llegó a su vida para llenarla de felicidad aunque en ningún momento escondió los momentos más duros del embarazo así como de la maternidad. Toñi escogió la fecundació in vitro para hacer realidad su gran sueño y sigue siendo, como ella misma ha dicho en varias ocasiones, la decisión más buena de su vida.

Mónica Cruz: La hermana pequeña de Penélope Cruz tomo la decisión de ser madre en mayo del año 2013 para llenar su vida de felicidad. La también actriz y bailarina no quiso supeditar esta experiencia a tener una pareja y recurrió a la ciencia para hacer realidad su gran sueño de vida. Antonella llegó a este mundo por medio de la inseminación artificial. Para Mónica, la inseminación artificial siempre fue una opción que, según ella misma, siempre trató de una manera muy natural: “Yo no quise ponerme en los cuarenta y pico y por esperar a una pareja, digamos, perfecta no poder ser madre. Hubiera sido muy infeliz”.

María Zurita: La prima del rey Felipe VI, María Zurita dio la bienvenida al mundo a su hijo Carlos el día 29 de abril del 2018 y fue antes de lo previsto debido a un desprendimiento de placenta. El pequño llegó al mundo con siete meses y medio de gestación tras un largo proceso de fecundación in vitro para el que la hija de la infanta Margarita se estuvo preparando concienzudamente. Un camino nada fácil que tras llegar a buen puerto fue sin duda la gran satisfacción de su vida sin importarle no haber tenido pareja para lograrlo. Así manifestaba en una entrevista exclusiva con la revista HOLA!: “La verdad es que no he echado de menos una pareja”.

Beatriz Carvajal: Las mujeres célebres que han decidido asumir la dura tarea de la maternidad en solitario no solo han protagonizado titulares de prensa en los últimos años. Casos como el de Beatriz Carvajal que se decidió por la adopción. Nisma y Montse (conocida esta última por su trabajo como actriz) son el gran orgullo de Beatriz desde hace ya décadas, convirtiéndola en pionera de las mujeres famosas que se han decidido a dar este paso.

En el ámbito internacional, la lista de famosas que se han decidido a ser madres en solitario es casi interminable: Charlize Theron, Kristin Davis, Halle Berry, Heidi Klum o Gillian Anderson son algunas de las celebrities que presumen orgullosas de haberse zambullido, en solitario, en el apasionante mundo de la maternidad.