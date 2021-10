‘Secret Story’ | La huida de Alba Carrillo y el secreto de Cristina Porta

Los concursantes de Secret Story no son los únicos que crean polémicas durante la emisión del programa. Este martes el protagonismo se lo ha llevado Alba Carrillo, que ha creado un momento de lo más tenso en el plató. La colaboradora decidía abandonar el plató antes de una publicidad y tras tener una discusión con Miguel Frigenti sobre la relación de su madre, Lucía Pariente, y Adara. «Vengo aquí para opinar del concurso de tu madre, si no estás preparada quédate en tu casita», le decía el periodista, a lo que ella decidía levantarse de su sitio para marcharse.

«Hemos tenido un pequeño cambio de guion, tengo que contar que Alba se ha enfadado mucho antes de irnos a publicidad y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no estaba muy enfadada, algo le ha pasado con Miguel», ha explicado Carlos Sobera tras el fin de la pausa publicitaria, pidiendo a los presentes que explicara qué es lo que había propiciado la espantada de Alba.

«Le he dicho que cuando ella ofende y agrede verbalmente continuamente, se mete con los defectos de las personas y es tan maliciosa, que tiene que estar a estar dispuesta a recibir», ha comenzado a explicar Elena, madre de Adara, añadiendo que desde la llegada de Alba esta había «estado metiendo la pulla y ha llegado un momento que no puede más, así que si se va, hasta luego». Frigenti, por su parte, ha querido defenderse alegando que solo ha dado su opinión. «Lo único que he hecho es comentar el concurso de su madre, se ha puesto a insultarme por lo bajini sin yo insultarle en ningún momento y ella lo que ha hecho, una vez más, es irse para dar a elegir al programa entre ella y yo, que es lo que hace, jugar con el trabajo de la gente». «Lo único que he dicho que su madre me parece que estaba amargada, podéis decir lo que ha dicho Alba en las galas de todos los concursantes, lo que vale para uno tiene que valer para otros», ha contado el periodista».

Su defensa desde redes sociales

Alba Carrillo no se ha quedado atrás y desde el coche que la llevaba a casa ha subido una storie en la que sin poder contener las lágrimas se ha quejado de que «dejan a Adara y a su gente que se suban encima de todos». «Ahora está en plató la madre de Adara y Frigenti, hoy estaba muy ilusionada pero lo que no se puede consentir es que te insulten y te hablen por lo bajo en los vídeos… Ahí se queda Secret Story con su gente a la que se le permite todo», ha seguido la madrileña, que parecía dar a entender que no va a volver a pisar el plató del reality. «Yo no sé en vuestros trabajos, pero yo no voy a dejar que me vejen. Para mí ha terminado el juego, ya han conseguido lo que quieren y la organización no les para», ha sentenciado.

Un secreto sale a la luz

Mientras que Alba Carrillo vivía su particular drama, su madre ha hecho un gran progreso en plató, pues ha descubierto el secreto de Cristina Porta y con ello se ha hecho con la esfera de la periodista. Una corazonada le hacía presentir a Lucía Pariente que el secreto «quería ser monja y me han propuesto ser escort» era de la periodista y si bien esta quiso disimular, finalmente tuvo que admitir ante todo el mundo que era suyo.

Así ha sido el momento en el que Lucía ha ganado las esferas de Cristina. ¿Os lo esperabais? 🔁 Me quedé de piedra

❤️ Ole con ole#SecretCuentaAtras4 pic.twitter.com/B1RL9JPFlr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021



Un triunfo que ha celebrado por todo lo alto, pues además de desenmascarar a su compañera se ha hecho con las tres esferas que ella tenía en su poder. De este modo, Lucía Pariente tiene un total de cuatro y está por delante del resto de habitantes de la casa.

Sobre su secreto, Porta ha explicado que «Fue una época muy corta de mi vida, fui a un colegio de monjas, creía mucho en Dios, me llevaba muy bien con ellas y quería ser monja», pero que según se fue haciendo mayor se le fue pasando. «Ya de monja tengo poca, bueno tengo buen corazón», ha continuado, «también detecto bastante a la gente mala». Sobre el tema de ser escort, Cristina ha desvelado que «por Instagram me han ofrecido muchas veces hacer ese tipo de servicios». Pese a haberse quedado sin sus esferas, la comunicadora no se ha dado por vencida y está dispuesta a recuperar el poder y ser la vencedora de Secret Story.