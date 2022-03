Ana Obregón debería estar de celebración. La actriz cumple 67 años y no ha podido evitar pensar en su hijo Aless en el que es el segundo cumpleaños sin él. El joven fallecía en mayo de 2020 después de una larga y dolorosa lucha contra el cáncer. Desde ese momento, Ana no ha vuelto a ser la misma persona.

Hoy, soplando las velas, ha querido echar la vista atrás y, completamente destrozada, ha recordado el último cumpleaños junto a su hijo. “18 Marzo 2019. Éste fue el cumple más feliz de mi vida. El último cumpleaños que celebre contigo y el único que quiero recordar para siempre”, ha comenzado relatando. Ese día, los dos habían vuelto a nacer, pues los médicos les comunicaron que Aless había superado el cáncer. “Guardo todos tus regalos, desde el collar de macarrones que me hiciste con 4 años, al cenicero con 7, y tantos otros…Hoy es el cumple más triste de mi vida sin ti mi Aless , y sin ti Mamá”, ha escrito rota de dolor.

Además, es el primer cumpleaños de Ana sin su madre, que a sus 95 años, perdía la vida el pasado mes de mayo. Muy delicada de salud, la madre de la actriz había estado ingresada en el hospital, aunque poco después regresaba a casa, aparentemente recuperada. Sin embargo, no fue así. Dos pérdidas en muy poco tiempo que han hecho que la vida de la actriz nunca haya vuelto a tener la misma luz. “Ojalá pudiera escaparme al cielo y soplar las velas con vosotros. Solo me consuela que me queda un año menos para estar juntos”, ha escrito en su post de Instagram.

La publicación, que ya cuenta con miles de likes, se ha inundado de felicitaciones y mensajes de ánimo hacia la protagonista de Ana y los siete. “Feliz cumpleaños Ana querida… explicas tan bien tus sentimientos que todos somos capaces de meternos un poco en tu piel y sufrir contigo… me gustaría darte un achuchón”, ha comentado Paula Echevarría. Por su parte, Alba Carillo le ha mandado fuerzas: “La vida ha sido muy injusta contigo, pero somos muchos los que te mandamos todo nuestro cariño”.

La bióloga ha querido agradecer, a través de sus historias de Instagram, las muestras de cariño recibidas en este día tan especial. “Antes de nada, agradeceros de corazón todos los mensajes tan bonitos que me estáis mandando en este no cumple, porque ya sabéis que no lo celebro”, ha relatado mientras un equipo la maquillaba para su grabación en Mask Singer. “Mi mejor regalo es vuestro cariño a través de las redes, y el de mi familia y amigos. Gracias a todo el maravilloso equipo de @masksingera3 por su amor en este día que pasaré trabando. Gracias de corazón en nombre de mi hijo y el mío .❤”, ha compartido. Marcada por el dolor, la protagonista que se lanzó al estrellato gracias a Ana y los siete, sopla hoy las velas de su 67 cumpleaños y lo hace más brillante que nunca.