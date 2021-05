No corren buenos tiempos para Ana García Obregón. Cuando todavía se está recuperando de la pérdida de su hijo, quien falleció como consecuencia del cáncer, recibe otro duro mazazo. Este 22 de mayo ha fallecido su madre, Ana María García Navarro a los 95 años. Una triste pérdida a la que se tiene que enfrentar de nuevo la mítica presentadora. Durante la tarde del sábado tanto la actriz como Celia y Amalia Obregón se desplazaron hasta el Tanatorio de La Paz que pertenece a Tres Cantos -Madrid-. Juntas y unidas por el dolore comenzaron los preparativos para el velatorio para la matriarca del clan García Obregón. Hace unas horas ha tenido lugar la misa para dar el último adiós a la abuela de Álex Lequio en el citado lugar y hasta él se han desplazado numerosos rostros conocidos para apoyar a la familia en estos complicados momentos por los que están pasando.

Una de las primeras en llegar ha sido Celia Obregón que ha agradecido a los periodistas el apoyo recibido tras este nuevo revés. “Estamos como cualquiera que perdiera una madre”, ha explicado con dolor. Después han llegado sus hermanos, Javier y Juancho Obregón, cabizbajos y con semblante serio para despedir a una de las personas más importantes de sus vidas, su madre, por quien siempre han sentido un gran cariño y admiración. Alessandro Lequio ha llegado a media mañana a la localidad madriñela para apoyar a su expareja. Con traje oscuro y mirada amable, el colaborador de televisión ha aparcado su vehículo en las inmediaciones del Tanatorio para después arropar a la madre del hijo que tuvieron en común, el eterno Álex Lequio.

Muy triste y en silla de ruedas ha acudido a despedir al amor de su vida, Antonio García. El padre de Ana García Obregón y su madre se conocieron cuando su progenitor terminó sus estudios de aparejador con tan solo 22 años y al poco tiempo se casaron. Una historia de amor que ha durado casi 70 años. Ana publicó en sus redes sociales una especial dedicatoria escrita por su padre cuando celebraron su 62 aniversario de bodas: «Tengo 90 años y cada día pido a Dios que me conceda más tiempo para estar al lado de Ana, ya que sin ella prefiero soñar que la tengo cogida de su manita y que ya no me despertaré nunca’, se pudo leer en el escrito que emocionó a la intérprete.

En este momento tan delicado Paloma Lago y su hijo, han arropado a la familia y también han hecho unas emotivas declaraciones una vez han despedido a Ana María. “Mi hijo y yo estamos en paz de poder haber despedido a Ana (madre) que era una persona maravillosa. No es fácil este momento”, ha dicho con la voz entrecortada la expareja de Javier Obregón. Por otro lado, Javier (hijo) ha dicho que “está triste, pero a la vez alegre de ver que tanta gente quería a mi abuela. Se ha ido en paz… se ha ido sonriente y ha sido una ceremonia preciosa”, ha dicho apenado. Marta Robles, Carlos Sáinz y Roberto Torretta, también se han acercado para dar el pésame a la actriz que llora la muerte de su made.