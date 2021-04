A punto de cumplirse un año de la pérdida de Álex Lequio, Ana Obregón ha pasado una semana muy preocupada por su madre, que ha permanecido ingresada en un hospital madrileño. Casi siete días después, y tras recibir el alta hospitalaria, la polifacética actriz ha compartido uno de los momentos que más esperaba en estos últimos días y que se ha convertido en viral: el reencuentro de sus padres. Un video lleno de ternura en el que se puede ver cómo sus progenitores se besan y se hacen un gesto de cariño después de estos días sin verse.

«¡Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa mamá (eres una campeona), sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre papá y tú. Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre».

Sus padres son el pilar fundamental en su vida y en la de todos sus hermanos. Son una piña y su día a día gira en torno a ellos. No hay día que no les visiten, que no hablen con ellos y por supuesto, que no estén a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos. Así lo atestiguan las numerosas imágenes que copan las redes sociales de la presentadora, donde aparecen Antonio García y Ana Obregón: en su niñez junto a sus hermanos en unas Navidades, durante los veranos en Mallorca, disfrutando de sus nietos o celebrando cumpleaños.

Y por supuesto tampoco faltan las fotografías de ellos junto a Álex. En tres semanas se cumplirá un año de la muerte del joven y Ana continúa luchando por sobrellevar la ausencia de su hijo. Han sido doce meses muy complicados durante los que no le ha faltado el cariño de los suyos, incluyendo el de sus seguidores, que no le han soltado la mano ni un solo día.

Por eso la revista ‘Vanity Fair’ la ha elegido para protagonizar lo que han llamado, el número de la esperanza que estará en los quioscos a partir del miércoles 21 de abril. Ana Obregón aparece en la portada del mes de mayo con una imagen bucólica y cambiada. La comunicadora deja el negro a un lado para dar paso a un gris que bien podría escenificar lo que dice el titular: «Me morí el día que se fue mi hijo, pero sé que voy a renacer».

Doce meses después de decirle adiós a Álex, tras dos años de lucha contra el cáncer, Obregón habla sobre cómo sobrevivir a un hijo y, con sus palabras, queda retratada como el símbolo de la esperanza. La que la empuja a levantarse cada día y a seguir luchando por poner en marcha la fundación que lleva el nombre de su hijo.

Su dolor es un dolor compartido, principalmente con el padre de su hijo, Alessandro Lequio. De él también habla en esta entrevista donde confiesa que ambos se ven cada semana. Es el conde italiano quien la visita en su domicilio y juntos recuerdan a su hijo con un sencillo ritual que consiste en comer el plato favorito de Álex, que Ana prepara con mimo: albóndigas con tomate y arroz.