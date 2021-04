Han pasado 11 meses desde que Aless Lequio falleciera tras una intensa lucha contra el cáncer y como cada día 13, su madre, Ana Obregón ha querido recordarle a través de las redes sociales, que en los últimos tiempos se han convertido en el lugar en el que la presentadora vuelca sus pensamientos y algunos de sus sentimientos. Aprovechando que hoy se conmemora el Día Internacional del Beso, Ana Obregón ha compartido un vídeo con una serie de imágenes entrañables de besos junto a su hijo al son del clásico tema «Another Day in Paradise» de Phil Collins, que ha acompañado de unas emotivas palabras: “11 meses brillando cada día más intensamente en la eternidad. 11 meses plagados de miles de besos eternos que revivo cada segundo para seguir respirando. 11 meses en los que cuento cada día, porque cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso. Y así será ….”, ha escrito la presentadora en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Una publicación que ha generado numerosas respuestas y que acumula ya más de 5000 reproducciones. Al margen de los ‘likes’, han sido muchos los que han querido mandar su apoyo a la presentadora. Entre ellos, la periodista Toñi Moreno, que ha escrito: «vamos amiga. Eres inspiración», o el cantante Juan Peña, que le ha comentado: «mucha fuerza. Un dolor y una pérdida irremediable. Se te quiere amiga».

A pesar del dolor que atraviesa la artista, poco a poco va retomando su actividad. Hace algunas semanas, la actriz reaparecía en público para recoger el premio Yago de Honor en homenaje a su trayectoria profesional, sin embargo, apenas a comienzo de la Semana Santa compartía con sus seguidores un triste recuerdo: «no me gusta la Semana Santa. Recuerdos que me rompen aún más por dentro. Hace tres años en Semana Santa te diagnosticaron cáncer y el año pasado en el hospital me diste la lección de vida y amor más dura que nadie pueda imaginar», escribía la artista en su perfil, donde aseguraba que aún tenía el corazón roto por la pérdida. «Dicen que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Me imagino que algún día mi corazón , cuando deje de sangrar lágrimas, cicatrizará y ese día renaceré llena de tu luz», recalcaba la bióloga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

A lo largo de estos 11 meses, la artista ha ido poco a poco dando pasos para recuperar su rutina a pesar del inmenso dolor que ha supuesto la muerte de su hijo. La presentadora ha contado con muchos apoyos en este tiempo, en especial el de su expareja, Alessandro Lequio. Además de su vuelta a la televisión, Ana Obregón está centrada en algunos proyectos que tienen que ver con la Fundación Aless Lequio, volcada en la lucha contra el cáncer.