Ana Obregón, sonriente y guapísima en su photocall más esperado

Hacía tres meses que Ana Obregón no se ponía delante de las cámaras, concretamente desde el pasado 31 de diciembre, cuando dio la bienvenida al nuevo año acompañada de Anne Igartiburu. Este lunes, la actriz ha reaparecido con motivo de los Premios Yago, que en esta edición le entregan un galardón por su trayectoria, concretamente el Yago de Honor. Una de las partes más emocionantes de la cita ha tenido lugar antes del comienzo de la ceremonia, cuando se ha podido volver a ver sonreír a Ana, que sigue echando de menos a cada instante a su hijo Álex. Con el joven siempre presente, ha posado frente a los medios con un favorecedor vestido asimétrico, de color negro y decorado con pailletes de su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel, quien ha firmado sus últimos looks, como el que lució durante las Campanadas o el funeral de su hijo Álex.

A pesar de que sigue vistiendo de luto, en esta ocasión Ana ha conseguido poner a su estilismo un toque festivo gracias a las lentejuelas. Un maquillaje sencillo y unos pendientes blancos han completado el conjunto, en el que su sonrisa ha sido protagonista. Y como ya es costumbre, en su cuello colgaba el collar con el nombre de Álex, que ya nunca se quita.

Si bien hace un tiempo que no trabaja como intérprete, los Yago han querido reconocer su exitosa carrera en este ámbito y también «su valentía y personalidad y por su carisma que la ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles». No es para menos, pues la madrileña ha formado parte de programas como ‘Ellas y el sexo débil’, ‘Ana y los 7’, ‘¡Ala… Dina!’, u ‘Hostal Royal Manzanares, entre otros.

Aunque no ha querido hacer declaraciones a la prensa, Ana Obregón se ha mostrado muy simpática y ha agradecido a los medios de comunicación allí desplazados los piropos que le han dedicado. Además, ha dicho que estaba «muy ilusionada» por recibir el Yago de Honor. Cuando le han preguntado cómo se encontraba, se la limitado decir «bueno, ya ves». A pesar del dolor que sigue sufriendo, lo cierto es que a la actriz le hacía mucha ilusión esta cita, tanto que en su cuenta de Instagram ha subido durante la tarde algunas stories en las que se la podía ver preparándose para la ocasión.

A su lado, no ha faltado su gran amiga, Susana Uribarri, quien también es su representante. Además de estar a su lado durante su breve paso por el photocall, la ex de Darek también se ha sentado junto a ella en la mesa durante la gala, en la que también se encontraba el periodista Jordi Évole. Y es que la presencia de Susana fue una de las condiciones que Ana puso para acudir a la gala, esa y que no haría declaraciones a la prensa, algo que ha cumplido pese a que se ha mostrado muy amable.

Sin duda, ha sido una jornada especial para Obregón, quien se ha mostrado bastante animada durante la ceremonia. La diversión ha estado muy presente, pues en el momento de recoger el premio el presentador de la cita, Fernando Colomo, le ha pedido que diera las campanadas con él. Tras una divertida actuación en la que han fingido estar en la Puerta del Sol, el presentador se ha puesto una capa, imitando a Ramón García, y le ha entregado el galardón. «¡Feliz Yago Nuevo!», le ha dicho, haciendo que Ana se riera sobre el escenario.

Ana, no sabes lo que te queremos. pic.twitter.com/lsooFZuLJ4 — Premios Yago (@premios_yago) March 22, 2021



La dedicatoria no podía estar dirigida a otra persona, su hijo Álex. «Lo voy a compartir y a dedicárselo a mi hijo, porque sé que allí donde esté va a estar muy feliz. Estos premios, aunque sean pequeñitos, me están ayudando mucho», ha dicho embriagada por la emoción. Y es que su hijo sigue muy presente en su vida, tanto que es el gran protagonista de su cuenta de Instagram, donde le suele contar cómo le va y lo muchísimo que le echa de menos.