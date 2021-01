Fue su noche. Complicada, con emociones mezcladas, donde Ana Obregón dio una auténtica lección de coraje, entereza, sensibilidad y elegancia. La disfrutó, a pesar de la tristeza y, casi 24 horas después, ha hecho un alarde de generosidad con el que es su primer mensaje en redes sociales de este nuevo año. A primera hora de la tarde, la presentadora publicaba un nuevo post en su perfil de Instagram con varias imágenes de su reaparición en televisión para dar las Campanadas. El apoyo le ha llegado de tal manera, que ha querido dejar constancia de su agradecimiento y de sus buenos deseos, una vez más, para este 2021 al que dio paso anoche yendo de la mano de Anne Igartiburu y con el amor infinito de su hijo Álex Lequio.

«Anoche sentí todo vuestro cariño, el de mi maravillosa compañera y admirada Anne Igartiburu, el de todo el equipo de RTVE y sobre todo el amor eterno de mi hijo. Solamente puedo deciros GRACIAS», comienza diciendo en su mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

La polifacética actriz no se ha olvidado de los otros presentadores de las Campanadas: «Quiero mandar un beso de cariño a todos mis compañeros de las otras cadenas que anoche retransmitieron las campanadas. Sea cual sea la audiencia la competitividad no existe, es solo un número. Solamente existen los corazones y lo que se quiere transmitir».

Pero Ana ha terminado su mensaje con una frase demoledora tras desear que se cumplan los deseos de sus seguidores, «el mío no se cumplirá nunca, pero yo os deseo un año lleno de salud y amor». Y ha agradecido a Rabat por sus «maravillosas joyas», a Alejandro de Miguel, el diseñador de su impresionante vestido, por su «cariño y talento». Al estilista Ramón Ríos «por el milagro de tu maquillaje y peinado» y por supuesto, a su representante y amiga, Susana Uribarri, «por convencerme para dar estas campanadas y estar siempre a mi lado».

Una hora después de compartir su mensaje, el post ya tenía más de 57.ooo likes y 3.200 mensajes de amigos y seguidores, que volvieron a abrazarla de manera virtual. No ha faltado la respuesta de Alejandro de Miguel, de su amiga Fiona Ferrer, del coreógrafo Poty Castillo y de la influencer Paula Ordovás, además de los de varios de sus ‘niños’ en la exitosa serie que escribió, dirigió y protagonizó, ‘Ana y los siete’. Todos han destacado su buen hacer frente a la cámara en su noche más complicada, así como el brillo especial y el imponente look elegido para la ocasión.

El pasado 10 de noviembre se conoció que Ana Obregón regresaría al trabajo siete meses después de perder a su hijo Álex. El momento elegido serían las Campanadas y el lugar, la cadena que considera su casa, RTVE. Pero en esta ocasión la presentadora cambiaba de compañero de faena y en vez de su eterno Ramón García, estaría acompañada de Anne Igartiburu. Por primera vez en la historia de la televisión, dos mujeres despedirían el año. Y lo harían en una noche marcada por las restricciones derivadas de la pandemia. No iba a ser fácil, como así reconocía la propia Ana minutos después de que saltara la noticia: «Es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero agradecer el apoyo y el cariño que he recibido».