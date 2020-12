Ana Obregón afronta sus primeras fiestas sin Aless: «Ya nunca será Navidad sin ti»

Apenas queda una semana para que podamos volver a ver a Ana Obregón de vuelta. Será en una cita de altos vueltos, dando las Campanadas 2020 junto a Anne Igartiburu, en TVE. Una cita que supone el regreso al trabajo de la actriz tras los meses de luto por el fallecimiento de su hijo Aless Lequio, el pasado 13 de mayo.

La Navidad es una fecha que siempre ha inspirado mucho a la actriz: alegría, fraternidad, amor, ilusión y otra serie de sentimientos positivos que la vida le ha arrancado de golpe con la muerte de su primogénito. Sigue existiendo pero dentro de su corazón algo se ha quedado vacío. La frialdad o la nostalgia hacen acto de presencia y convierten esta etapa del año en agria. Con esas, Ana Obregón ha querido abrirse con sus seguidores para expresar la tristeza que siente al celebras las primeras fiestas navideñas sin la presencia de Aless.

Lo ha hecho a través de este emotivo vídeo que abre el álbum familiar de la familia. Con algunas de las imágenes suyas y de su hijo en Navidad. Al lado, unas desgarradoras palabras: «Desde pequeñito te encantaba la Navidad.

Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida.

Con Papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del Pino. Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti. #alessforever 💔», escribe una actriz a la que se la atisba un dolor sin parangón.

Para la intérprete, volver a la televisión tiene un efecto balsámico y durante la presentación de la programación de fin de año reconoció que su objetivo era «salir de mi duelo e intentar transformar el dolor y sufrimiento en amor». Durante el post de promoción de las Uvas, Ana Obregón habló muy claramente de sus sentimientos al tener esta bonita oportunidad.

«Acompáñanos en la noche más especial del año. Allí estaré un año más en mi casa @rtve de la mano de mi maravillosa amiga y compañera @anneigartiburu . Salir de mi duelo e intentar transformar el dolor y sufrimiento en amor para que de alguna manera pueda agradecer a toda España su cariño . No es valentía y no tiene ningún mérito. Valientes son los enfermos que luchan cada día para vivir y yo he tenido el mayor ejemplo de eso». De sus palabras emana emoción por volver a ser la protagonista en la noche con la que va a despedir un año aciaga para ella. A buen seguro que ese día no le falta la fuerza de su hijo.

De lo que todavía no se sabe nada es del vestido que utilizará para su reaparición. Se sabe que Anne Igartiburu vestirá de rojo y que volverá a confiar en la confección de Caprile, pero Ana Obregón aún no ha desvelado nada. Puede tomarse como una pista el look que lució para la presentación: un vestido midi en color negro con escote en corazón y dos detalles de brillantes plateados a ambos lados a la altura de los hombros.