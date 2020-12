A menos de dos semanas para despedir el 2020, Ana Obregón ya está calentando motores para la que será su noche más especial. Será la noche del 31 de diciembre cuando la polifacética actriz vuelva a ponerse delante de las cámaras, regresando a la que siempre ha sido su casa -TVE-, para dar las Campanadas. Siete meses después de perder a su hijo Álex, Ana despedirá su año más difícil. Será una velada complicada para ella, pero de sentimientos encontrados. Está ilusionada ante este nuevo reto profesional y sus redes sociales están siendo su ventana hacia sus miles de seguidores, por eso ha querido compartir un video en el que promociona las Campanadas junto a su compañera, Anne Igartiburu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)



Junto a las imágenes, Obregón ha escrito una reflexión y ha desvelado cuál es su propósito para esa noche. «Salir de mi duelo e intentar transformar el dolor y sufrimiento en amor para que de alguna manera pueda agradecer a toda España su cariño», comienza diciendo. Y no se olvida de quienes son, para ella, los verdaderos héroes, entre ellos su hijo Álex. «No es valentía y no tiene ningún mérito. Valientes son los enfermos que luchan cada día para vivir y yo he tenido el mayor ejemplo de eso. Estas campanadas van por ti, mi Álex».

Desde que perdió a su hijo las muestras de cariño recibidas han sido constantes. Familiares, amigos, compañeros de profesión y personas anónimas, le han hecho llegar palabras de ánimo y de apoyo para intentar compartir su dolor y paliarlo en cierta manera. Algo que ha agradecido en más de una ocasión.

Fue el pasado 10 de noviembre cuando se supo que Ana Obregón regresaría al trabajo tras la pérdida de su único hijo. Y lo haría por todo lo alto. Volviendo a su ‘casa’ y dando las Campanadas. A su lado esta vez no estaría Ramón García, sino Anne Igartiburu. Minutos después de conocerse la noticia, la presentadora y actriz se convertía en trending topic y muchos alababan su decisión. Ella misma reconocía a RTVE que «es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor».

Dos semanas después Ana compartía el que había sido su primer día de grabación junto a su compañera. En ella aparecen vestidas de gala por Alejandro de Miguel. Obregón sigue de luto, pero ha descartado vestir de color negro tanto para la promoción de las Campanadas, como para esa misma noche. Se trata de un vestido blanco roto con destellos dorados muy sutiles, asimétrico y ceñido. Ana se mostraba entonces ilusionada: «Mi primer día de grabación en casi un año (…) Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida», explicaba al inicio del post.

«Pero tu, mi Álex, me diste fuerzas y luz…con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, el COVID, enfermedades terminales, etc…y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos», continuaba.

Y finalizaba con unas palabras de agradecimiento: «Gracias a Anne Igartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnífico equipo de RTVE. Gracias a Alejandro de Miguel por su maravilloso vestido y a joyería Rabat. Gracias Susana Uribarri por sacarme de mi casa, has conseguido que, aunque siga el dolor, se alivien los síntomas». Ana Obregón está preparada para su vuelta, con su hijo Álex siempre en el recuerdo y siendo un ejemplo de fortaleza.