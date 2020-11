Ha llegado el día. Ana Obregón ha retomado con mucha ilusión sus nuevos compromisos profesionales. Lo ha hecho junto a RTVE en su primera entrevista en televisión que ha tenido como hilo conductor de la conversación a su compañera de profesión, Anne Igartiburu. Desde el pasado 13 de mayo, la actriz vive alejada del foco mediático teniendo como única herramienta para mostrar sus sentimientos su cuenta de Instagram, donde ha rendido homenaje a su hijo Álex que falleció como consecuencia del cáncer que padecía y por el que llevaba luchando cerca de dos años.

«Empiezo diciendo que estoy encantada de volver a verte y de volver a la vida», han sido las primeras palabras que ha dicho Ana Obregón a Anne Igartiburu. «Me siento como si hubiera estado viajando 200 años por la luna y de repente, es como si hubiera aterrizado en un mundo en el que desgraciadamente no es el mismo, pero es vida. Por eso estoy emocionada y agradecida», ha continuado explicado Ana.

También ha dado a conocer que la idea de que fuera una de las presentadoras de las Campanadas 2020 en RTVE fue de su amiga Susana Uribarri. «Me encanta la idea de que en televisión les gustara la propuesta», asegura con una sonrisa la madre de Álex Lequio. «A mi me hace mucha ilusión que seamos dos mujeres Anne, además, dos Anas. Creo que es un homenaje a todas las mujeres. Luego lo que también me emociona es que mucha gente se va a sentir identificada conmigo porque no solo lo paso yo mal», confiesa Obregón ante una Anne Igartiburu con los ojos vidriosos.

La protagonista de ‘Ana y los 7’ quiere lanzar un mensaje de amor para arrojar algo de luz en estos tiempos que corren. «Me verán con el corazón roto, pero lleno de amor», ha continuado diciendo. La actriz ha dado un gran paso para ella al retomar su vuelta al trabajo en una fecha tan especial como lo es la Navidad, y lo ha hecho con mucha energía y llena de luz, esa que le transmite de su hijo desde que se marchó aquel mes de mayo.

«Es el primer día que me despierto y no lloro. Me he despertado esta mañana y me he levantado con una fuerza que me ha dado Álex brutal para volver a la vida un poco», se sinceraba Ana haciendo un guiño a su hijo que tal y como asegura, si le estuviera viendo el joven le diría: «Brava mamá, brava». Además, ha querido añadir que «seguirá siendo madre hasta el día en que se muera». Cuando la presentadora de ‘Corazón’ le ha preguntado sobre cómo se ve de cara al futuro, Ana ha respondido con total sinceridad: «Me veo viviendo una nueva vida, pero ya nunca seré la misma. Tengo muchas cosas por dar». Al finalizar la entrevista, Ana Obregón no ha podido evitar emocionarse al escuchar las palabras de agradecimiento de la que será su compañera para despedir este 2020 que ha dejado una huella imborrable en su corazón…