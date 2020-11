Ana Obregón ha vuelto. Después de estar varios meses de retiro espiritual tras el fallecimiento de su hijo Álex Lequio que tuvo lugar el pasado 13 de mayo como consecuencia del cáncer que padecía, la actriz ha retomado sus compromisos profesionales. Lo ha hecho de la mano de RTVE y dando la mejor de las noticias porque será, junto a Anne Igartiburu la presentadora de las Campanadas 2020. Fue el pasado 10 de noviembre cuando dio a conocer su vuelta al trabajo. Lo hizo a través de un post en su perfil de Instagram y con unas palabras dedicadas al joven emprendedor que luchó hasta el final de sus días para poder vencer la dura enfermedad a la que tuvo que enfrentarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu)

Ya han comenzado los primeros ensayos y la promoción para despedir un año que ha estado marcado por la Covid-19, entre otras tragedias. Ha sido Anne Igartiburu quien ha querido dedicar unas especiales palabras para arropar a su compañera en este duelo que está viviendo. Además, ha relatado cómo ha sido esta primera toma de contacto de Ana Obregón con el trabajo. «Sentir su presencia es garantía de emoción, incluso en los momentos más delicados. Este rodaje de Promoción de Campanadas a su lado ha sido un reto para ella pero ha sacado fuerza y valentía», ha comenzado diciendo la conocida presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

«Siempre lo ha hecho y una vez más todo el equipo hemos sabido acompañarla para que nos contagiara su luz, la que le llegaba desde donde solo ella llega. Gracias «@ana_obregon_oficial por concedernos este tiempo y este encuentro», ha confesado Anne Igartiburu de lo más agradecida por la lección de vida que está dando Ana Obregón en estos momentos. Un escrito que ha obtenido una respuesta inmediata por parte de la actriz. «Gracias a ti Anne, jamás olvidaré cómo tu calidez y sensibilidad me llevaron de la mano en mi primer día de grabación en mucho tiempo», agradece Ana.



Por su parte, Ana García Obregón también ha querido dedicar unas palabras al anunciar que se encuentra en plena promoción de las Campanadas. Lo ha hecho a través de la plataforma que se ha convertido en su refugio durante estos últimos meses. «Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas. Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme , volver a mi profesión y a la vida», relata la presentadora. «Pero tú , mi Aless , me distes fuerzas y luz … con tu amor que atraviesa el infinito . Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa , pensé en todos los que luchan contra el cáncer, la covid, enfermedades terminales, etc… y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos», reflexiona una Ana Obregón que no para de desprender luz cada vez que aparece. Ha querido también mostrar todo su agradecimiento tanto al equipo de RTVE como a Anne Igartiburu, así como a su amiga Susana Uribarri.