Después de un sinfín de dudas, que aún continúan planeando en su cabeza, Cristina Pedroche finalmente dará las Campanadas para despedir este fatídico e insólito año. Hace apenas unas semanas, la colaboradora compartió con sus seguidores los miedos que le genera la situación, pero está dispuesta a dar la bienvenida al 2021 desde la Puerta del Sol de Madrid, por séptimo año consecutivo. La presentadora, que habitualmente alza la voz para que la menstruación deje de ser un tema tabú, ha tenido la oportunidad de presentar los resultados del “II estudio sobre la regla: la importancia de la salud y el autocuidado”, en la que, además de incidir en la importancia del cuidado personal y revelar sus trucos, ha hablado de cómo ha vivido la pandemia de la COVID-19 y, por supuesto, ha desvelado algunos detalles del ‘modelito’ que lucirá el próximo 31 de diciembre, con el que promete volver a romper audímetros.

Cristina Pedroche no solo se cuida para estar bien físicamente, sino también mentalmente. “Me cuido muchísimo. Me cuido la piel, cuido la alimentación, hago muchísimo deporte, bebo muchísima agua, no duermo las ocho horas que debería, pero me encantaría poder dormir. Es que me cuido mucho, medito, cuido también mi mente”, ha revelado la mujer de David Muñoz, quien reconoce que 2020 “ha sido un año complicado, raro y duro”. Sin embargo, la presentadora trata de sacar el lado positivo a la situación y mira al futuro con esperanza: “Yo siempre pienso que hay oportunidades en todo. Este año ha sido más complicado, pero hemos sacado otras cosas buenas, hemos pasado más tiempo en casa, más tranquilos, más relajados, que también yo eso lo echo de menos y tener un poco de tranquilidad me ha venido bien”.

Para estas Campanadas, la de Vallecas volverá a confiar en el talento de Josie, el estilista que se encargó de idear el espectacular estilismo del año pasado, y ha definido en dos palabras cómo será el esperadísimo modelo con el que dirá adiós al 2020: “Luz y comodidad”. Pedroche, que la semana que viene se hará la prueba definitiva, confía plenamente en Josie, el gran descubrimiento del momento para muchos por su participación en ‘MasterChef Celebrity 5’: “Jossie es el gran descubrimiento que España necesitaba, es un rayo de luz que te da una energía… Es maravilloso y me encanta Jossie. Está todo el mundo enamorado con él porque es gracioso, inteligente, talentoso, se esfuerza a muerte y le amo”.

La presentadora ‘competirá’ con dos mujeres muy potentes, Anne Igartiburu y Ana Obregón, que serán las protagonistas de la Nochevieja en la cadena pública, pero eso no la asusta. “Cada año, todas las cadenas ponen su mejor apuesta. Me encantan las dos y, si a Ana le ha venido bien y eso significa que va a estar feliz en ese momento, yo me alegro muchísimo por ella (…) Yo termino la noche y no miro qué han dicho o qué se han puesto”, ha explicado la colaboradora, que confiesa que es a partir del día 4 cuando empieza a “cotillear” todo lo demás. “Voy muy a lo mío y el tema de las audiencias a mí no me preocupa nada porque no soy directiva de televisión, entonces yo intento lo mejor posible siempre”, ha sentenciado Cristina Pedroche, quien espera el gran día con nervios, pero mucha ilusión. ¡Comienza la cuenta atrás!