El pasado 13 de mayo Ana Obregón vivió el peor momento de su vida, la muerte de su hijo, Álex Lequio, a causa de un cáncer que sufría desde hacía años. Desde entonces, la actriz se ha refugiado en sus más allegados para intentar sobrellevar su nueva realidad, algo muy complicado pero que ha ido compartiendo en sus redes sociales con sus millones de seguidores, quienes también han querido apoyarla.

Fue ella misma quien dijo, el pasado mes de octubre, que «por ahora no puedo trabajar», y que llevaba varias semanas meditando para «encontrar la paz». Un tiempo que, sin duda, le ha servido de mucha ayuda ya que este martes se ha conocido una noticia muy feliz, Ana ha decidido volver a ponerse frente a las cámaras. El lugar y el momento no podrían ser mejores, la céntrica Puerta del Sol de Madrid y el próximo 31 de diciembre.

🔴🔔 ÚLTIMA HORA Ya conocemos quiénes darán las campanadas este fin de año en RTVE. 🔸 ¡Serán Anne Igartiburu y Ana Obregón! 📺 https://t.co/jsEYspybjz #CampanadasRTVE pic.twitter.com/AnEJhxqVq6 — RTVE (@rtve) November 10, 2020

Ella será, junto a otro de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, Anne Igartiburu, la encargada de decir adiós a este año tan complicado y dar la bienvenida al 2021 con la mejor de sus sonrisas. «Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, ha dicho Ana Obregón a RTVE.

La madrileña es toda una experta en explicar el procedimiento de las Campanadas y guiar a los telespectadores en ese ritual, un poco complicado a veces, de comerse las 12 uvas al son del reloj madrileño. Su primera vez al frente del importante evento fue al lado de Joaquín Prat, en 1995 y, la última, en 2004 junto a Ramón García. Si bien es habitual que la cadena pública elija a una pareja para el cambio de año, en esta ocasión todas las miradas estarán puestas en las dos mujeres, quienes además se llevan muy bien. «Vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante», ha comentado Igartiburu a TVE, encantada de disfrutar una vez más del momento y, sobre todo, hacerlo al lado de Ana. «Por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos», ha continuado la vasca, que son esta serán 16 las veces consecutivas que se haya puesto al frente de las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol.

Más que su representante

Quien ha conseguido que Ana vuelva a trabajar, aunque de momento sea por una noche, ha sido su representante y amiga Susana Urubarri, quien le ha mandado un bonito mensaje en sus redes sociales. «No hay mejor regalo 💝 que acabar y empezar un nuevo año a tu lado ❤️🧡💚 Ana. 💫💫

🕰 Las Campanadas 2020-21. El Secreto mejor guardado 🔝🔔

Mi gran idea se hizo realidad y no puedo estar más feliz de haberte convencido Ana . 👭 Que recuperemos la salud 🥂 y la alegría que teníamos antes de esta pesadilla 🙏🏽 que a tantos seres queridos hemos perdido en el camino 💔. Anita , una gran Luz iluminará este año nuevo la Puerta del Sol».

La respuesta de la presentadora no es ha hecho esperar y ha contestado a su amiga en el mismo post, dándole las gracias por ser un apoyo para ella. «Gracias mi @susanauribarri por estar a mi lado y aliviar un poco mi dolor Convenciéndome con tu genial idea. Gracias a TVE Por hacerlo realidad . 😘😘😘💔».

El esperado regreso de Ana Obregón

La que fuera protagonista de ‘Ana y los 7’ lleva muchos meses alejada de los platós de televisión. Cuando supo que su hijo estaba enfermo, no dudó en dejarlo todo y poner su vida profesional en pausa para estar a su lado. Si bien no ha llegado el momento de volver al cien por cien, algo que podría no llegar a suceder, Ana Obregón ha querido dar esta sorpresa a sus fans.

Tras conocer que será ella quien diga adiós al 2020, las reacciones no se han hecho esperar y anónimos y famosos como Máximo Huerta, Paloma Cuevas o Diana Navarro, entre otros, han querido mandarle sus mejores deseos.