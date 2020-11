Han pasado seis meses desde que Ana Obregón y Alessandro Lequio perdieron a su único hijo en común. Seis meses en los que la polifacética actriz ha estado viviendo su duelo encerrada, sin dejar de llorar y planteándose la idea de marcharse con él. Así lo ha contado ella misma a la revista ‘¡Hola!’, en la que es su primera entrevista tras decir adiós al hombre de su vida. Serena, con ganas de continuar con el legado de su hijo, generosa y muy agradecida ante las numerosas muestras de cariño que le han llegado desde aquel fatídico 13 de mayo en el que su hijo dijo adiós para siempre, Ana ha contado cómo afrontó la enfermedad de Álex, cómo ha sido la lucha, cómo fue la despedida y cómo afronta el futuro con el inmenso vacío que ha dejado.

«El día que se fue, pues me fui yo y lo único que sé es que jamás volveré a ser la misma», ha reconocido como ya hizo en su momento en unos de sus posts de sus redes sociales. No encuentra consuelo, pero está muy acompañada de sus hermanos y del propio Alessandro, a quien se siente más unida que nunca. «Quiero vivir este duelo porque es lo que Álex se merece. Se merece la integridad del duelo, no quiero hacerme la fuerte, lloro todos los días», reconoce. La artista relata cómo fue recibir la noticia de la enfermedad de su hijo en la soledad de un hospital y cómo, durante la enfermedad, nunca le ocultó la verdad. La actitud de su hijo siempre ha sido un ejemplo para ella, y no cejó en sus ganas de vivir ni cuando el final estaba cerca. Un momento, que Ana no quería aceptar. No olvida cuándo los médicos les dijeron que ya no había nada que hacer, y tampoco olvida cómo fue la despedida: Alessandro y ella, cada uno a un lado de la cama de su hijo cogiéndole de la mano.

Tampoco olvida la primera llamada que recibieron tras el fallecimiento de su hijo. «El Rey Juan Carlos llamó a Alessandro y le dijo: ‘Pásame a Ana, por favor’, y luego la Reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Me emocionó y estoy muy agradecida». Al igual que le emocionaron la cantidad de misivas y mensajes recibidos ese día y en los posteriores, de amigos, fans y personas anónimas, que sentían su pérdida como propia.

A lo largo de estos meses el dolor era tan grande que ha pensado en marcharse con él. «Lo he estado pensando durante dos o tres meses», pero su actitud ha cambiado porque quiere continuar con el legado de Álex. Y ya lo está poniendo en marcha: «Estaba ilusionadísimo con crear una fundación para la investigación contra el cáncer». Fundación que llevará el nombre de Álex Lequio y para la que ha destinado, íntegramente, los beneficios de la entrevista.

La ilusión de Ana también ha llegado de la mano de ‘su casa’-TVE-. Hace una semana se conocía la noticia de su vuelta al trabajo, tras haber aceptado dar las Campanadas de Fin de Año junto a Anne Igartuburu. A pesar de no tener fuerzas, su empatía y su generosidad para quien también ha perdido a un ser querido en este 2020 le hizo decir ‘sí’: «Lo acepté porque pensé que muchísima gente se va a identificar conmigo y verme ahí, mandándoles mi amor, y mi compasión, va a ser algo que puede reconfortar».