Megan Kerrigan Byron, la mujer del CEO de Astronomer, Andy Byron, ha reaccionado a la infidelidad de su marido con Kristin Kabot durante el concierto de Coldplay en el Gillete Stadium, en Boston. La esposa del empresario no ha tardado en tomar una drástica decisión tras las imágenes que ya han dado toda la vuelta al mundo. Ha sido un medio estadounidense el que ha recogido cómo Megan ha respondido al vídeo en el que aparece su compañero de vida en actitud cariñosa con la directora de Recursos Humanos de su empresa durante la canción Viva la vida.

La contundente reacción de Megan

El 16 de julio del 2025 será una fecha que Andy Byron no olvidará. A pesar de ser un conocido empresario de América del Norte, lo cierto es que su nombre ahora es uno de los más buscados del mundo. Una pillada que no esperaba siendo desleal a su mujer ha causado una gran revolución en redes.

Todo transcurrió con total normalidad en el concierto de Coldplay cuando de repente el equipo del grupo, en una de sus canciones más conocidas, puso en las pantallas del estadio su famosa kiss cam -una cámara que enfoca a parejas para captar momentos románticos del show-. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Chris Martin, en cuestión de segundos, dejaría de ser el protagonista de la noche.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 17, 2025

La cámara enfocó a Andy Byron en actitud cariñosa con Kristin Kabot -que ejerce un puesto de responsabilidad en su empresa- durante el concierto, al que también fueron otros trabajadores de Astronomer, que vivieron un auténtico momento ‘tierra, trágame’, al ver que todo el mundo era testigo de la infidelidad de sus jefes, ambos casados.

Una de las reacciones más esperada ha sido la de Megan, la mujer del CEO. Tal y como ha apuntado Daily Mail, la esposa del empresario ha decidido eliminar casi todo su rastro en el universo 2.0 y todo lo que tenga que ver con Byron. Sabido es que en Estados Unidos, cuando una pareja se casa, la mujer adopta el primer apellido de su marido. Una tradición que muchas no siguen, aunque no es lo habitual. Es por ello que Kerrigan ha decidido quitarse Byron -una señal de que no quiere que se le relacionen con su todavía marido-. Aunque se desconoce cuál será la decisión que tome el matrimonio con respecto a su futuro como pareja, lo que sí que Megan tiene claro es que no quiere formar parte de este escándalo y por ello, también, ha dado carpetazo al cerrar in extremis su cuenta de Facebook donde -además de recibir numerosos mensajes de apoyo-, seguramente, tenga muchos recuerdos con el CEO de Astronomer.