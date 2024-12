Apple, hija de Chris Martin de Coldplay y Gwyneth Paltrow: todo sobre ella

El 30 de noviembre, Apple Martin se convirtió en una de las protagonistas del Baile de Debutantes que se celebró en el exclusivo Hotel Shangri-La de París, antiguo palacete de un sobrino-nieto de Napoleón. Cita de carácter benéfico y que sólo se puede asistir con invitación. Sin duda, uno de los momentos más especiales que se vivieron fue cuando la joven y su padre, Chris Martin inauguraron la pista de baile al ritmo del vals.

Al intérprete de Fix You le tomó el relevo Leo Henckel von Donnersmarck, de la familia noble austrohúngara Casa de Henkel von Donnersmarck, que ejerció de cavalier de la joven. Para la ocasión tan especial, Apple confió en la firma italiana Valentino. Se trataba de un diseño largo azul bebé conformado por un busto encorsetado de palabra de honor y maxifalda plisada con pequeños volantes a la que incorporó un gran lazo negro.

¿Quién es Apple Martin?

Apple Martin, que apuesta siempre por un perfil discreto en cuanto a la esfera pública se refiere, es hija de Chris Martin, vocalista del grupo musical Coldplay, y Gwyneth Paltrow.

Apple Martin en París (Francia). (Foto: Gtres)

¿Por qué se llama Apple?

Su nombre completo es Apple Blythe Alison Martin y nació el 14 de mayo de 2004. Su segundo nombre Blythe es en honor a su abuela, Blythe Danner, la madre de la intérprete Gwyneth Paltrow. Pero, ¿por qué eligieron ese nombre para la joven?

Gwyneth Paltrow y su hija Apple Martin. (Foto: Gtres)

«Su padre tuvo la idea y yo me enamoré de ella al momento. Me pareció original y divertida. No puedo pensar en ella teniendo cualquier otro nombre», contó la actriz en su perfil de Instagram, plataforma en la que se muestra de lo más cercana con sus seguidores. «Durante el embarazo, Chris dijo que, de ser niña, se llamaría Apple. Me sonó tan dulce, me produjo una imagen preciosa. Las manzanas son dulces y bíblicas», añadió.

Chris Martin y su hija Apple años atrás. (Foto: Gtres)

¿Qué estudia Apple Martin?

Apple Martin combina sus estudios de Derecho, Historia y Sociedad en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee con su pasión por la industria de la moda.