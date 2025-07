El último plan de Amaia Montero que involucra a un ex y a su amiga aristócrata

Amaia Montero ha vuelto a ser noticia, no solo por su notable mejoría física y emocional, sino por una inesperada aparición en redes sociales que ha reavivado la atención mediática sobre su vida personal y sus vínculos más íntimos. La cantante donostiarra ha compartido una imagen muy significativa junto a Eugenia Martínez de Irujo, con quien mantiene una sólida amistad desde hace años. En la instantánea, tomada en los jardines del Hôtel du Palais de Biarritz durante la visita de Eugenia al País Vasco, ambas posan sonrientes, abrazadas y visiblemente cómplices. Un reencuentro que no ha pasado desapercibido, especialmente por el sutil guiño del destino: ambas comparten un ex muy conocido, Gonzalo Miró.

La publicación, acompañada del mensaje «Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siempre es bonito. Estar contigo siempre, Eugenia Martínez de Irujo», ha sido toda una declaración de cariño por parte de Amaia, que parece haber encontrado en la Duquesa de Montoro un pilar fundamental tras los turbulentos últimos meses. Eugenia, por su parte, respondió con un comentario igualmente afectuoso: «Te quiero muchísimo. Siempre un lujo verte y hacer risas. Lo mejor del mundo», acompañado de emoticonos de corazones. La complicidad entre ambas es evidente y ha sorprendido gratamente a los seguidores de la artista, que celebran verla nuevamente feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Lo curioso del asunto es que tanto Eugenia como Amaia mantuvieron relaciones sentimentales en distintos momentos con Gonzalo Miró, periodista e hijo de la directora Pilar Miró. Aunque el romance de Eugenia fue más mediático por su vínculo aristocrático, el de Amaia también fue muy comentado en su momento. Lejos de crear distancias o tensiones, esta coincidencia sentimental ha fortalecido la relación entre ambas, demostrando que los viejos amores no son obstáculo para nuevas alianzas personales. Un detalle que hace de esta amistad algo todavía más simbólico y noticioso.

La foto llega en un momento clave para Amaia Montero, quien recientemente se vio envuelta en una polémica con su ex amiga Cayetana Guillén Cuervo. La actriz cometió el error de confirmar antes de tiempo el posible regreso de Amaia como vocalista de La Oreja de Van Gogh, lo que generó un revuelo entre los fans del grupo y echó por tierra los planes de la artista de retomar su carrera poco a poco. Este desliz provocó un distanciamiento definitivo entre ambas, a pesar de los intentos de disculpa por parte de Cayetana, y evidenció la fragilidad de algunas amistades públicas.