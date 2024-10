Gonzalo Miró sobre el regreso de Amaia Montero a ‘La Oreja de Van Gogh’: "No me lo vais a sacar"

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh continúa dando mucho de qué hablar. El grupo publicó el pasado 15 de octubre un comunicado en sus redes sociales en el que explicaban su ruptura profesional con la cantante. «La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos logrado acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo», escribieron. Como era de esperar, los rumores sobre las razones que hay detrás de esta decisión no tardaron en surgir, y entre ellos, el más sonado ha sido el posible regreso de Amaia Montero, la antigua vocalista de la banda.

Por ahora, ninguna de las dos protagonistas de la noticia se ha pronunciado al respecto, pero quien sí lo ha hecho ha sido Gonzalo Miró, ex pareja de Amaia. «Amaia nunca ha dejado de cantar. ¿Alguien se piensa que no iba a cantar nunca más? […] Es cantante, es su profesión, es lo que le gusta hacer», comenzaba a decir. Sin embargo, sobre su vuelta al grupo, Miró se ha mostrado reacio a confirmar o desmentir dicha información: «No es a mí a quien tenéis que preguntar […] A mí no me vais a sacar esa», sentenciaba entre risas. «Son ellos los que tendrán que decidir el rumbo que toman, sobre todo el grupo», añadía.

Por otro lado, el periodista Javier de Hoyos anunció que Amaia Montero daría un concierto con La Oreja de Van Gogh el próximo 2025, algo por lo que también ha sido preguntado Gonzalo Miró en las inmediaciones de Atresmedia. «Ah, ¿si? No tengo ni idea […] No tengo datos, pero si lo supiera tampoco te lo diría», manifestaba. Así mismo, los reporteros encargados de cubrir sus pasos también han querido preguntarle sobre el supuesto distanciamiento que se produjo entre Amaia y el grupo cuando terminaron su relación laboral: «No me suena. Yo creo que siempre ha habido más o menos una relación… Se conocen de toda la vida […] No me suena que se llevaran mal en algún momento de sus vidas», explicaba. Del mismo modo, comentaba que tampoco tenía constancia de que Amaia y Leire se llevaran mal.

Gonzalo Miró en Madrid. (Foto: Gtres)

Ante la pregunta de si le gustaría que Amaia volviera a La Oreja de Van Gogh, Gonzalo ha sido claro: «A mí lo que me gustaría es que la gente sea feliz. Cuanto más, mejor». Sin embargo, sobre el tipo de relación que mantiene con la cantante, ha preferido guardar silencio, dejando en un auténtico misterio si mantienen o no el contacto.