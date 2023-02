Gonzalo Miró desvela cómo avanza la recuperación de Amaia Montero

Gonzalo Miró ha sido uno de los rostros conocidos que ha acudido a la presentación de la nueva edición del Festival de Cine de Málaga, que se celebra este próximo mes de marzo. El hijo de la recordada Pilar Miró va a ejercer como jurado en esta edición y no ha dudado en atender a las cámaras de la Agencia Gtres para contar cómo afronta esta experiencia.

«Voy a ser jurado de la Sección Oficial este año y la verdad es que me apetece muchísimo, estoy hasta nervioso de la responsabilidad que me toca», ha dicho muy emocionado el hijo de la recordada realizadora Pilar Miró, que ha reconocido que, para él, seguir teniendo relación con el mundo del cine es algo muy especial. “Mi madre me dejó muchos amigos en este mundo, son canales sentimentales que sigo intentando mantener a lo largo de los años, pero ahora pasa a ser algo un poquito más profesional, una responsabilidad mayor», ha recalcado el presentador.

Gonzalo, que durante algunos años mantuvo una relación sentimental con la cantante Amaia Montero, no ha tenido reparos en pronunciarse sobre cómo se encuentra la artista, que hace unos meses estuvo ingresada por un cuadro de estrés y ansiedad. «Amaia está mejor, mucho mejor, yo creo que pronto volveremos a ver su mejor versión, afortunadamente», ha dicho Gonzalo Miró con una sonrisa. El presentador ha reconocido que está en contacto con la artista: «Yo la quiero mucho, es una gran mujer, ella tiene mucha fuerza, el hecho de no haber pasado por su mejor momento es algo que nos puede pasar a todos», ha comentado Gonzalo, que ha dicho, además, que la vasca tiene ganas de volver.

En un momento en el que está de actualidad los ‘dardos’ entre ex parejas, Gonzalo Miró se caracteriza por mantener una relación especialmente buena con las mujeres con las que ha tenido algún tipo de relación. El presentador ha revelado que la clave es evitar los malentendidos y ser prudente: «Tiendo a evitar las polémicas todo lo que puedo, la verdad. Ya está el panorama de actualidad bastante enfangado para encima enredarnos nosotros mismos. Evitar las polémicas, nada más, no hay ningún secreto», ha dicho antes de marcharse.

Un momento complicado

El pasado mes de octubre, Amaia Montero alarmó a sus seguidores en las redes sociales cuando compartió una fotografía en blanco y negro en la que lucía bastante desmejorada, junto a un mensaje en el que aseguraba sentirse “destruida”. Poco después, la artista fue ingresada en una clínica por un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco, según varias fuentes. Aunque ya ha recibido el alta, la cantante está terminando de recuperarse junto a su familia, y todavía no hay fecha concreta para su vuelta a la actividad.