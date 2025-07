Cayetano Rivera continúa en el centro de la polémica. El pasado 30 de junio, de madrugada, el torero fue detenido por protagonizar, presuntamente, un altercado con dos agentes de la policía en un establecimiento de hamburguesas de Madrid. Según se publicó, el hermano de Francisco Rivera pasó varias horas en comisaría tras ser acusado de desobediencia a la autoridad y resistencia. Una noticia que cogió por sorpresa a su entorno, que consideran que el hijo de Paquirri es una persona muy tranquila y que jamás llama la atención. Ahora, su hija Lucía, se ha pronunciado sobre ello y, además, ha desvelado cómo se encuentra su padre.

Lucía Rivera sale en defensa de su padre

La detención de Cayetano corrió como la pólvora y copó numerosos titulares. Aunque el tío de Tana Rivera es muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada, lo cierto es que escribió un contundente comunicado en redes sociales para aclarar lo sucedido y evitar especulaciones: «Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado (…). Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho (y, desde mi sentir, el deber) de defenderme de lo que considero una profunda injusticia (…). Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco».

Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)

Durante todo este tiempo, su familia ha tratado de respetar su decisión de guardar silencio. Sin embargo, su hija Lucía se ha cansado de que le pregunten sobre el tema y ha respondido con contundencia a los medios de comunicación.

La joven ha sido una de las invitadas al evento organizado por la Academia de la Moda Española el pasado 17 de junio, donde ha desvelado que en los próximos meses estará desconectada para disfrutar de la temporada estival, que la pasará en el norte del país junto a sus más allegados: «Estaré en Asturias, monte, mucha comida rica de mi abuela…».

Lucía Rivera por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Lucía, debido al peso de su apellido y lo que representa, suele mantener un perfil discreto ante los medios, aunque es consciente de la repercusión que tiene. Sin embargo, lejos de estar al margen de lo escriben los medios sobre ella y su familia, ha confesado que es una lectora más de la prensa del corazón: «Si me despierto de mal humor, no miro el móvil. Las dos primeras horas del día evito estar con el móvil, aunque cuando lo tengo, cotilleo. Quien diga que no es cotilla, miente. Me busco, claro que me busco. De hecho, busco todo, por si acaso».

Finalmente, no ha podido esquivar la pregunta de la prensa sobre la situación de su padre y ha respondido contundente: «Estuvimos juntos de vacaciones. Yo no entro en estos temas y es un tema muy serio, porque además ahora hay que hablar de moda. Está tranquilo. Tiene que hablar él, es un tema bastante serio. Él nunca entra en estas cosas, odia contar su vida. Tengo que aprender de él, tengo que callarme. No hay agresividad, cero. Es un tío muy calmado».