La defensa de Marta Sánchez a Cayetana Guillén Cuervo tras su metedura de pata con Amaia Montero

Los rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no cesan. Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero lo cierto es que las declaraciones que ofreció Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de la cantante, avivaron aún más las especulaciones, ya que reconoció que ella ya sabía la noticia desde hace tiempo, pero que no dijo nada a nadie porque así se lo pidió la de Irún.

Como no podía ser de otra manera, sus palabras generaron un gran revuelo y, en un intento de rectificar, la actriz señaló que su conversación con la prensa fue «desde la inocencia, la ilusión y el amor que siente hacia su amiga». No obstante, parece que sus explicaciones no han servido para calmar las aguas, llegando incluso a hablarse de una posible ruptura de amistad entre las mencionadas. Es por ello por lo que muchos rostros conocidos no han tenido reparo en pronunciarse al respecto y, al mismo tiempo que la familia Guillén Cuervo no ha dudado en sacar la cara por Cayetana, Marta Sánchez tampoco ha querido guardar silencio al respecto, defendiendo que «un lapsus podía tenerlo cualquiera». ¡Dale al play para verlo!