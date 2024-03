Marta Sánchez sorprende en el funeral de la madre de Joaquín Torres con una emotiva canción

Joaquín Torres, de 53 años, atraviesa sus horas más bajas. El pasado 2 de marzo, el reputado arquitecto dio a conocer que su madre, Joaquina Verez, había fallecido. Lo hizo a través de las redes sociales mediante un emotivo mensaje. «Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor, y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor», escribió, roto de dolor. Tras varias semanas de duelo, este lunes, 18, se celebró en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en Madrid, un homenaje de despedida a su progenitora. Torres estuvo arropado en todo momento por su marido, Raúl Prieto (48) y su entorno más cercano. Tampoco faltó a la cita Marta Sánchez, quien regaló a los asistentes una emotiva canción en riguroso directo. Sin duda, uno de los momentos más especiales de la misa.

Marta Sánchez llegando a la misa funeral de la madre de Joaquín Prieto. / Gtres

El emotivo momento de Marta Sánchez en el funeral de la madre de Joaquín Torres

«Va a cantar una canción que escribió para su hermana», contó Joaquín sobre la intervención de la artista que escogió el tema Profundo valor para dar el último adiós a Joaquina Verez. Una vez terminada la misa y con lágrimas en los ojos, la cantante confesó que «le he querido regalar a Joaquín venir a cantar una canción que a él le gusta mucho y que a su madre también le gustaba, que es una canción que yo no puedo cantar, porque me cuesta una barbaridad, que es la de la que le escribí cuando mi hermana murió». Fue en el año 2004 cuando falleció Paz, tras luchar durante varios años contra el cáncer.



Marta Sánchez interpretando ‘Profundo valor’. / Gtres

Marta aseguró que nunca había cantado en un funeral, «pero he querido hacerle este regalo a Joaquín, porque está muy mal y muy triste y lleva una temporada mala con su accidente, con sus complicaciones en las operaciones y ahora con la falta de su madre, que es una pérdida durísima, yo creo que la más dura de cualquier ser humano, aparte de la de los hijos». «Hace un año que le conozco, pero ya le considero como uno de mis mejores amigos porque es una persona extraordinaria. Nunca es tarde para recibir una amistad así. Me parece un honor poder apoyarle en un momento tan difícil», explicó con cariño.

A esta delicada situación personal que atraviesa Torres tras la pérdida de su madre se suma la recuperación en la que está inmerso a consecuencia del accidente de moto que sufrió hace cuatro meses. «El día 5 de diciembre mi vida se paró de golpe y sin remedio. Lejos de victimizarme, acepto mi nueva realidad, intentando sacarle el mayor partido posible a mi presente… He de reconocer que me ha costado procesar lo ocurrido, y sobre todo entender que hay que vivir el hoy y el ahora. La vida que tenía se paró, y se abrió un paréntesis que me ha ayudado muchísimo a valorar mi antigua normalidad», escribió en la Red antes de terminar el año.

Joaquín Torres llega a la misa funeral en memoria de su madre. / Gtres

Joaquín Torres y Raúl Prieto están en crisis

Además, Joaquín Torres tiene que hacer frente a su situación sentimental, ya que no atraviesa su mejor momento con Raúl Prieto, con quien se dio el ‘sí, quiero’ en mayo de 2023 en Sevilla. Fue el propio arquitecto el que aseguró en Y ahora Sonsoles que no están en su mejor momento: «Raúl está el pobre en esta especie de incomprensión, que no sabe cómo ayudarme y lo estamos pasando mal como pareja».